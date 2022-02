Estos son, municipio a municipio, los 1.022 positivos del fin de semana

Este lunes, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de que se han producido un total de 1022 positivos durante el fin de semana. Estos son los nuevos casos, municipio a municipio:

Córdoba capital vuelve a ser de nuevo el municipio de la provincia con más casos en números absolutos. En concreto, se han sumado 500 positivos más durante el fin de semana, según la actualización de datos del gobierno andaluz. Además, hay otros 49 positivos más en Lucena y 43 en Palma del Río. Puente Genil, por su parte, suma 40 casos más. En la Carlota añaden 27; 24 en Fuente Palmera; 22 en Peñaflor y 21 en Baena y Montilla.

En Pozoblanco suman 20 positivos, mientras que en Cabra añaden 18. En Priego de Córdoba han registrado 14 casos más; en La Rambla y Almodóvar del Río han sumado 12. Espejo, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo añaden 10 más. Villafranca e Hinojosa del Duque han sumado nueve casos.

Ocho casos más han sumado en Fernán-Núñez y Rute; siete en La Guijarrosa y El Carpio. Por otro lado, en Almedinilla, Doña Mencía, Encinas Reales, La Victoria y Añora añaden seis. Cuatro contagios más han registrado en Montemayor, Monturque, Nueva Carteya, Cañete de las Torres, Guadalcázar y Belalcázar.

También se han notificado tres en Luque, Palenciana, Hornachuelos, Villaviciosa, Alcaracejos, Espiel, Fuente Obejuna, El Guijo, Pedroche y Villanueva de Córdoba. En Santaella, Villa del Río, Dos Torres, Villaralto y El Viso han añadido dos más. Por último, un caso han sumado en Aguilar de la Frontera, Castro del Río, Montalbán, Obejo, Pedro Abad, Cardeña, Torrecampo y Villanueva del Rey.

Además, durante el fin de semana se han notificado once víctimas mortales, seis de las cuales se han producido en la capital. El resto eran de Castro del Río, Iznájar, Puente Genil, Posadas y la última, en Fuente Obejuna.

