El sindicato policial SIP-AN también pide a los agentes que no hagan más productividades

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) también han reclamado a la plantilla de agentes municipales en Córdoba que no hagan más productividades. "Lamentamos que desde el Ayuntamiento se despreocupen de la situación de incertidumbre que viven sus policías por el impago del acuerdo del 0,3%", sostienen, a través de un comunicado interno.

Desde SIP-AN, culpan "directamente al alcalde", José María Bellido, y al jefe de la Policía Local. Así, acusan a Bellido de "no preocuparse en dar una solución real al problema, por no preocuparse en dotar de medios y personal suficientes para poder llevar a cabo con determinación una reforma que haga viable la contabilidad y el pago no solo del 0,3% sino la de todas las variables a todos los trabajadores del Ayuntamiento", exponen.

En cuanto al jefe de la Policía Local, lo acusan de "mirar para otro lado y no exigir al alcalde una solución al problema para que se desbloquee la situación y los policías soliciten hacer productividad, a sabiendas de que la Vuelta a España está próxima a a celebrarse en Córdoba". "Sin productividad, es imposible garantizar su paso por Córdoba", aseguran.