El Sindicato de la Policía Local de Córdoba acuerda no hacer horas extras, a las puertas de Semana Santa

El Sindicato Independiente de Policía Local de Córdoba (SIPLB) ha anunciado que los agentes, reunidos en asamblea este viernes, han decidido suspender 'sine die' los servicios extraordinarios. Así las cosas, han acordado no realizar horas extras, una decisión llega a las puertas de la Semana Santa y los servicios que conlleva sus procesiones en la calle.

En un escrito de SIPLB, al que ha tenido acceso este medio, los polícias locales han acordado de forma unánima y “con carácter irrevocable y definitivo”, “no continuar dando credibilidad a las palabras de los señores José María Bellido -alcalde de Córdoba- y Miguel Ángel Torrico -delegado de Seguridad del Ayuntamiento-, quedando por tanto suspendidos los servicios extraordinarios de este colectivo sine die”.

Los agentes aseguran sentirse “cansados de tantas promesas no cumplidas, pactos firmados no ejecutados y pérdidas de derechos laborales por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”.

Asimismo, han decidido que solo aceptarán “como medio para levantar la medida previamente acordada el cumplimiento íntegro y efectivo del acuerdo que ya el PP firmó y aceptó como legal y válidadmente permitido en derecho, es decir, que los agentes vean reflejados en sus emolumentos el acuerdo alcanzado del 0,3%, no aceptando por tanto ningún tipo de promesa de cumplimiento a futuros para levantar la medida sindical”. Se trata de un acuerdo tomado en el mandato anterior por el que se les debe atrasos a los policías por una subida acordada del 3%.

También se ha acordado que “los agentes que están apuntados a la bolsa de productividades para suplir la escasez de personal por una mala planifiación, causen baja de la misma a la mayor brevedad posible, ciñéndose por tanto los agentes al cumplimiento estricto de su jornada laboral”.

Así, por parte del Sindicato Independiente de la Policía “se le quiere pedir disculpas a la ciudadanía de Córdoba por los problemas e inconvenientes que a buen seguro están por llegar en días venideros, pero consideramos que cuatro años son suficiente aguante y paciencia la que se ha tenido con los dirigentes del Partido Popular, llegándose a una situación que se ha vuelto insostenible”.

Por último, realizan un llamamiento a quienes consideran “los responsables de esta situación, los señores dirigentes del PP, a quienes como cualquier otro partido, invitamos a alcanzar soluciones y acuerdos a nuestros problemas, pero siempre desde el criterio del sentido común y de la seguridad de que lo que se promete, se cumple”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!