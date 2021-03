El segundo premio de 250.000 euros de la Lotería Nacional toca en la capital

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, que ha correspondido al 96.350 y que está dotado con 250.000 euros al número, ha tocado en Córdoba capital, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

En concreto, el número agraciado procede del despacho receptor número 28.200, ubicado en Ronda de la Manca. Además, se han vendido décimos agraciados en Alicante, en Socuéllamos (Ciudad Real), Monforte De Lemos (Lugo), Collado Villalba, Leganés y Madrid, y Xirivella (Valencia).

Por su parte, el primer premio, dotado con 1.300.000 euros al número, ha correspondido al 78.042 y se ha vendido en Oiartzun (Guipúzcoa). Los reintegros corresponden a los números 2, 1 y 9.

