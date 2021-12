Sadeco prepara la intervención en los Sotos de la Albolafia

Ha finalizado ya el proceso de licitación del proyecto de adaptación de los márgenes del río para la zona de los Sotos de la Albolafia, que forma parte de una iniciativa más general que la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha perfilado para 12 kilómetros del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. El objetivo principal es conseguir un mejor acceso de los operarios de la empresa municipal que favorezca la limpieza y el mantenimiento de esta zona de la ciudad.

Está previsto que el trabajo de adaptación comience en unos días con una duración aproximada de cuatro semanas de ejecución, por lo que se espera que finalice al término de este año 2021. Por su parte, los trabajos para la adaptación del proyecto de Miraflores comienzan en esta semana y se extenderá a lo largo de este mes de diciembre.

En concreto, el proyecto de los Sotos de la Albolafia contempla aspectos técnicos más complejos que el proyecto de Miraflores, ya que se necesita mejorar la accesibilidad de los vehículos de Sadeco en tramos de mayor pendiente cercanos a la Torre de la Calahorra. Asimismo, hay que tener en cuenta la singularidad de este proyecto al desarrollarse en el monumento natural Sotos de la Albolafia es un espacio natural protegido declarado monumento natural en 2001 mediante decreto de la Junta de Andalucía.

Según Sadeco, ambos proyectos destacan por la sostenibilidad, ya que permiten mantener el río a lo largo del tiempo en condiciones dignas para turistas y, lógicamente, para los cordobeses también, lo que redundará en beneficio para Córdoba. Se trata de hacer una vía verde de unos cuatro metros de ancho con pavimento adecuado al paso de vehículos e integrado medioambientalmente que permita al personal de Sadeco mantener todo ese espacio adecuadamente limpio, podado y desbrozado.

Estas dos actuaciones (Plan de Miraflores y Plan de los Sotos de la Albolafia) son solo una parte del proyecto global que supone la transformación de 12 kilómetros de los márgenes del río Guadalquivir, desde el puente de El Arenal hasta el de Abbas Ibn Firnás, a su paso por Córdoba.

