Romero se autodescarta como alcaldable del PSOE y apoyará a Hurtado en las primarias

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, se ha autodescartado este martes como alcaldable por su partido, asegurando que no se presentará a las primarias del PSOE el próximo noviembre, a la vez que ha ofrecido su apoyo al diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, quien sí ha anunciado que se presentará a las primarias de su partido para ser el cabeza de lista en las municipales de mayo de 2023, y del que Romero ha dicho que, “si gana las primarias, será un buen candidato”

En este sentido y en rueda de prensa, Romero ha afirmado que Romero “es una persona muy asequible, una persona muy humana, y está siempre en el día a día”, ya que “no tiene a horas (suficientes) para trabajar”, por lo que ha concluido que será el mejor candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, si es que gana las primarias, a las que también ha anunciado que se presentará la edil del PSOE en el Consistorio cordobés Carmen Campos, compañera de Romero en el Grupo Municipal Socialista.

Lo que sí ha dejado claro Romero es que él no se va “a presentar a las primarias”, asegurando que “siempre” ha dicho que él “venía aquí porque mi partido me había puesto para ser el portavoz hasta mayo, y en mayo terminará mi función de portavoz”, insistiendo en que no se va a presentar a las primarias“, pues ”en este momento“ no se siente ”con ánimo“ para ”afrontar“ el reto de ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba.

Por ello, tras tomar esa decisión, ha determinado que su “apoyo, como militante de base, no como portavoz” municipal, “ni como vicesecretario general” del PSOE de Córdoba, será para Antonio Hurtado“, a cuyo lado estará, ”para lo que él necesite, y para afrontar esas primarias con muchas ganas“.

De Hurtado, el portavoz municipal socialista ha resaltado su experiencia política e institucional, afirmando que “conoce este ayuntamiento muy bien, ya que fue cuatro años portavoz en la oposición”, durante “años muy duros”, en los que Rosa Aguilar era alcaldesa con IU, y en los que hizo una “oposición bastante brillante, porque puso las cosas claras”, a lo que hay que sumar que Hurtado es “una persona muy formada, economista”, que fue “delegado de Hacienda” de la Junta de Andalucía en Córdoba y funcionario de la Diputación en excedencia.

En consecuencia y a juicio de Romero, “no tiene ni punto de comparación con el alcalde” actual, el popular José María Bellido, pues “la formación y la capacidad que tiene Antonio Hurtado no la tiene Bellido ni de cerca”, dado que éste último “lleva 21 años trabajando en el Ayuntamiento, en el Grupo Municipal del Partido Popular, donde empezó”, y “todavía sigue en el Ayuntamiento de Córdoba”.