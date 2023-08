La reforma el pescódromo, a la espera del plan local de instalaciones deportivas en pleno hace casi un año

La situación de abandono del pescódromo de Córdoba, ubicado en el cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital, ha llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz. La degradación de este espacio es palpable y ha sido foco de denuncias tanto de la delegación provincial de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva como de asociaciones y partidos políticos. Pero se intuye, aunque todavía muy a lo lejos, un cierto futuro.

Según ha comunicado el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) al Defensor del Pueblo Andaluz, la intervención municipal sobre esta infraestructura se realizará cuando el Ayuntamiento de la capital cuenta con el plan local de instalaciones y equipamientos deportivos. La redacción de este documento fue aprobada hace casi un año, en septiembre de 2022, pero hasta el momento se desconoce en qué estado se encuentra.

El objetivo de este plan es establecer previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las instalaciones deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones deportivas.

Este plan local no es fruto de la iniciativa municipal, aunque así podría haber sido en 2020, cuando el entonces presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, anunció en octubre de aquel año la elaboración de este plan con la participación de los Consejos de Distrito y del Consejo del Movimiento Ciudadano. De aquel anuncio, poco más se supo.

No fue hasta septiembre de 2022 cuando en Capitulares se volvió a hablar de este plan, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobara en marzo de ese año el decreto que regula la planificación de las instalaciones y equipamientos deportivos en la región, con el objetivo de ordenar la dotación de este tipo de infraestructuras de acuerdo con las necesidades de la población, las prioridades en política deportiva y los criterios de planificación territorial de la Junta. Dicho decreto incluía la obligatoriedad de cada municipio de poseer un plan local sobre la materia.

Aunque la redacción y aprobación de este plan local es condición sine que non para la reforma del pescódromo, ésta tendrá que realizarse siempre y cuando se establezca “un nuevo marco de colaboración” entre el Imdeco y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -propietaria del terreno donde se asiente el pescódromo-, así como un modelo de gestión que garantice su funcionamiento y mantenimiento, y una dotación presupuestaria.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la recuperación del pescódromo es “de evidente interés social para los aficionados a la pesca deportiva, pero también para los usuarios y vecinos de la ciudad, generando un espacio atractivo para el conocimiento y disfrute de las riberas del río y sus entornos”. Por ello, este órgano autonómico ha pedido al Imdeco una “respuesta municipal responsable” que suponga la reforma de unas instalaciones que costaron medio millón de euros al erario público.

