PTV sufre un hackeo que afecta a la privacidad de los datos de sus clientes

La empresa de telecomunicaciones PTV Telecom ha informado a sus clientes de un hackeo que puede afectar a la privacidad de sus datos. A través de un correo electrónico, ha comunicado a sus abonados que se ha detectado “un acceso no autorizado a nuestros sistemas de almacenaje de carácter personal”.

Este lunes, la empresa confirmaba a este medio que otra empresa de privacidad se encontraba trabajando para averiguar la magnitud del ataque. Tras detectar este acceso sin consentimiento a esta información, la empresa ha cortado el acceso “mediante el cual puede haber sido afectada información concerniente a su clientes” como son, según indican, nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico, número de documento de identidad, fecha de nacimiento y nacionalidad.

“La seguridad de la información es uno de nuestros firmes compromisos, por eso condenamos este tipo de actividad criminal que ha sido notificada a la Agencia Española de Protección de Datos, así como a la Guardia Civil a través de la presentación de la correspondiente denuncia”, han manifestado. Este ataque, según han apuntado a Cordópolis, no tiene nada que ver con la incidencia del pasado 23 de septiembre.

Desde portales web dedicados exclusivamente al uso de internet, sus conexiones y las nuevas tecnologías, como Bandaancha.eu ha informado de que la operadora se ha visto afectada a nivel nacional debido a “una brecha de seguridad en la que se han filtrado los datos personales de más de 110.000 clientes”. Asimismo, señalan en el mismo portal que “seis bases de datos se están compartiendo libremente en foros de piratería para facilitar su empleo en campañas de phishing personalizado”.

Ante el riesgo de que la información afectada pueda “ser empleada con fines maliciosos o ilegales”, PTV ha dado algunos consejos a sus clientes como no responder a ninguna petición de información por correo electrónico o teléfono cuyo origen no sea confiable, no hacer clic en enlaces incluidos en mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, mensajes SMS o MMS cuyo origen no sea confiable y, por último, mantener su equipo “adecuadamente protegido con las aplicaciones de seguridad y las actualizaciones recomendadas por el fabricante”.

Desde PTV han pedido disculpas por los inconvenientes causados y han ofrecido un correo electrónico y un número de teléfono gratuito para ofrecer cualquier tipo de información a sus clientes. Desde a_cliente@ptvtelecom.com o el número 1650 se dará “ una respuesta personalizada”.