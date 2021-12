El PSOE pide convocar la mesa para elaborar el plan integral contra el sinhogarismo en Córdoba

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al gobierno municipal, y concretamente a su delegada de Servicios Sociales, Eva Contador; que convoque la Mesa de Sinhogarismo que fue creada por mandato del Pleno con el objetivo de elaborar un Plan Integral contra el sinhogarismo.

En un comunicado, los socialistas recuerdan que hace unos días se conoció el informe que anualmente realiza la Red Cohabita, que trabaja a diario con las personas sin hogar. "Este informe no ofrece datos esperanzadores: el número de personas que no encuentran recursos para tener un alojamiento sigue creciendo desde hace unos años y el gobierno municipal no pone ningún interés en frenar esa tendencia", señala el PSOE.

En la ciudad de Córdoba hay más de 300 personas que no tienen donde pasar la noche y, por supuesto, tampoco tienen donde organizar y desarrollar su día a día. De ellas, 117 personas no encuentran ningún recurso en nuestra ciudad que les permita dormir bajo techo.

El Grupo Municipal Socialista coincide con la Red Cohabita en reclamar más recursos asistenciales para este colectivo, recursos que sólo pueden venir de la mano de las administraciones. Y el gobierno municipal, como anfitrión e integrante del convenio con esta red de organizaciones, debería liderar la ampliación de estos medios, ya que la Casa de Acogida Municipal y la unidad móvil son una aportación a todas luces escasa.

La pandemia obligó a buscar una solución a la falta de vivienda de estas personas. Costó ponerlo en marcha, pero la residencia Séneca se convirtió en un ensayo obligado de lo que supondría poner más recursos a disposición. Los resultados fueron muy positivos y nos enseñaron un camino a seguir, pero este gobierno municipal no ha sido capaz de rentabilizar las fortalezas que se mostraron efectivas. Ha desaprovechado el potencial que supondría una verdadera coordinación de las entidades con mayores recursos de Servicios Sociales.

El desinterés del ayuntamiento, con la caja llena y sin utilizar, no sólo se plasma en el olvido de una mesa en la que se debería estar elaborando una planificación para paliar este problema en la ciudad. El alcalde ni siquiera contesta a organizaciones que, ante el creciente número de personas sin hogar, trabajan con ellas a diario y han solicitado incorporarse a la red Cohabita para colaborar en la solución de un problema que viven día a día.

Para el PSOE, el cogobierno de PP y Cs no entiende la falta de vivienda de muchos ciudadanos y ciudadanas de Córdoba como un problema de ciudad, básico y prioritario en sus obligaciones como responsables del gobierno.

El Centro de Emergencia Habitacional sigue sin fecha

Las personas sin hogar no son sólo aquellas que viven en la calle o en casas de acogida, sino que abarcan otras realidades que incluyen a hombres y mujeres sin vivienda o con vivienda insegura o inadecuada. Para ninguna de ellas tiene respuesta el ayuntamiento ni tiene intención de buscarla.

El Centro de Emergencia Habitacional, proyectado en el anterior mandato para dar solución temporal a familias que se vieran con la situación sobrevenida de no tener vivienda, sigue acumulando retrasos. Debería haber abierto sus puertas a finales de 2019, pero a día de hoy aún no ha sido adjudicada. Esta obra ha necesitado dos años para ser ofertada en la plataforma del Estado.