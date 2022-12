El PP ratificará a Bellido como su candidato a la Alcaldía antes de final de año

El PP-A cambiará para las elecciones municipales del 26 de mayo de 2023 a seis de sus ocho candidatos a las alcaldías de capitales respecto a los que concurrieron en los comicios locales que se celebraron en 2019, y que prevé anunciar antes de fin de año.

Fuentes del PP-A han informado a Europa Press de que la intención es que antes de que acabe 2022 estén designados los ocho candidatos a las alcaldías de capitales para las municipales del próximo año. Los dos únicos que repetirán respecto a 2019 serán los actuales alcaldes de Córdoba, José María Bellido, y de Málaga, Francisco de la Torre.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que la intención es presentar candidaturas a las alcaldías de todos los municipios andaluces. En aquellas capitales en las que no gobierna, el PP-A está realizando sondeos sobre los posibles candidatos a las alcaldías cuyos nombres suenan en estos momentos.

En el caso de Almería se da por hecho que la actual alcaldesa, María del Mar Vázquez Agüero, será la candidata en 2023. Ella no fue candidata en las elecciones de 2019, sino que lo fue Ramón

Fernández-Pacheco, que resultó elegido, pero dejó el cargo a mediados de este año tras ser nombrado como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y, con posterioridad, portavoz del Gobierno andaluz.

En cuanto a Cádiz, suena como alcaldable el actual concejal en el Ayuntamiento y director del Área de Innovación en Cámara Cádiz, Jose Manuel Cossi, que sustituiría como candidato a Juancho Ortiz, que lo fue en 2019, aunque aún no está cerrado.

Para la alcaldía de Granada, el nombre con más fuerza es la actual consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Fomento, Marifrán Carazo. En 2019, el candidato fue Sebastián Pérez, que dejó el partido en mayo de 2021, tras un complicado pacto con Ciudadanos (Cs), que acabó con una moción de censura que dio la alcaldía al socialista Francisco Cuenca.

Si Carazo es finalmente designada candidata a la Alcaldía de Granada, el presidente tendría que abordar su primera crisis de gobierno de la legislatura para sustituirla.

Respecto al escenario en Huelva, la opción mejor colocada para aspirar a la alcaldía es la actual presidenta del puerto onubense, Pilar Miranda. En 2019, la candidata fue Pilar Marín.

Otro candidato aún por cerrar es el de Jaén, aunque varias fuentes consultadas por Europa Press señalan como el mejor colocado a José Agustín González Romo, actual director general de Consumo de la Junta, cargo que tendría que dejar si finalmente es elegido alcaldable. El candidato en 2019 fue Javier Márquez, que de hecho optaba a la reelección, pero no pudo mantener finalmente la Alcaldía, que quedó en manos del PSOE.

Por último, para optar a la Alcaldía de Sevilla ya está confirmado desde hace varios meses José Luis Sanz, exalcalde de Tomares y actual senador, que sustituye como alcaldable a Beltrán Pérez, que lo fue en los comicios de 2019.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!