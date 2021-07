El Pleno retrata la falta de personal y servicios en los centros cívicos y el área de Igualdad

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de este 8 de julio ha servido para retratar la situación de falta de personal y servicios que, actualmente, tienen los centros cívicos, algo que ha sido denunciado por el Consejo del Movimiento Ciudadano y la oposición municipal y que, en parte, ha sido reconocido por el gobierno municipal que ha esgrimido sus acciones y medidas para paliar dicha situación.

La sesión plenaria ha sido el escenario de la comparecencia de la responsable de Participación Ciudadana y de Igualdad, Isabel Albás, después de que se viniera denunciando la falta de personal y servicios en los centros cívicos, además de la Casa de Igualdad. A petición del PSOE, Albás ha comparecido en el Pleno, donde se ha retratado la situación actual de falta de personal, asumida por el gobierno local que argumenta que esta situación viene de años atrás y ha esgrimido su gestión para reorganizar la labor de los trabajadores de los centros cívicos y la convocatoria de nuevas plazas, además de las medidas específicas para la Casa de la Igualdad en el mismo sentido.

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha expuesto la situación por la cual se ha solicitado la comparecencia de Albás, poniendo el foco en la falta de trabajadores en Participación Ciudadana, lo que viene dando como resultado "la dramática realidad de la red de centros cívicos y de la Casa de la Igualdad". "Hasta hoy el gobierno municipal ha demostrado que tanto Participación como Igualdad, para ellos son competencias totalmente prescindibles", ha acusado.

"Hoy siguen cerrados seis centros cívicos, mayoritariamente los de la periferia. Los que están abiertos están absolutamente desmantelados, solo tienen uno de cada cuatro trabajadores, las oficinas de atención al ciudadano están cerradas, como las bibliotecas...." ha enumerado. Y además, ha criticado que el gobierno local "está incumpliendo el Reglamento de Participación Ciudadana, con el servicio de Atención al Ciudadano en solo uno de cada cinco centros cívicos. Eso castiga a vecinos con desplazamientos y retrasos. Los centros cívicos no son cuatro paredes, son espacios con vida, que necesitan personal y programación.

"Hay falta de personal, pero un rumbo muy claro"

Ante las críticas por las que se ha pedido su comparecencia, la delegada de Participación Ciudadana y de Igualdad ha esgrimido la gestión que se lleva a cabo desde estas áreas municipales. Albás ha asumido la falta de personal existente en los centros cívicos y la Casa de la Igualdad, algo que ha señalado que viene de años atrás y sobre cuyas solución "estamos trabajando". "Hay una falta de personal, pero un rumbo muy claro, que es no dar un paso atrás en Igualdad y apostar por la Participación Ciudadana", ha dicho.

Para ello, ha señalado que se ha solicitado a Recursos Humanos la cobertura de vacantes de personal y así se ha hecho con 9 ordenanzas y 4 animadores socioculturales, además de incorporar ya dos auxiliares administrativos para contar con al menos uno en cada distrito. Igualmente, ha dicho Albás, los presupuestos de 2021 incluye la creación de 21 plazas de gestores-informadores para los centros cíviso. "Mientras se refuerza la plantilla, lo que estamos intentando, de la mano del Consejo del Movimiento Ciudadano, es dar el mejor servicio en todos los distritos de Córdoba, de una forma proporcional", ha sostenido.

Albás ha negado que los centros cívicos estén cerrados -"sí están abiertos"- ha dicho y ha abogado por una atención territorializada. "No niego la mayor…. Hay falta de personal. Es un problema de hace diez años. No podemos sacar personal de la chistera, sino que tenemos que hacerlo por el proceso reglado", ha esgrimido. Y, asimismo, ha argumentado que en Igualdad se ha aumentado el presupuesto de la delegación, así como de la convocatoria de subvenciones para los colectivos en Participación Ciudadana.

Desde el otro socio de gobierno local, el PP, Eva Contador -anterior responsable de Participación Ciudadana-, ha admitido la falta de personal "que ta traíamos de antes" y ha criticado a la oposición por "llenarse la boca de decir que este gobierno no cree en la Participación Ciudadana. Nosotros quizás hablemos menos, pero estamos en el territorio. Hay que escuchar a los vecinoss y dar salida a sus peticiones, que es lo demandan los vcinos. Lo hemos venido a demostrar", ha dicho, mientras ha enumerado acciones llevadas a cabo en este área municipal.

"No se ha hecho nada de nada"

Por parte del resto de la oposición, desde IU, Alba Doblas ha recordado que el propio Consejo del Movimiento Ciudadano ha denunciado "el desmantelamiento de los centros cívicos si no se adoptan soluciones urgentes". Además, ha criticado que desde el gobierno local "no se ha hecho nada de nada" en infraestructuras y servicios de Participación Ciudadana. "Necesitamos un plan con urgencia, con el Movimiento Ciudadano y no a sus espaldas" y ha pedido que se cuente con el personal de la propia delegación para dichas soluciones, además de Personal y Gestión.

"No hay ni los mínimos servicios ni atención ciudadana en sus centros cívicos, y hay grandes colas en Gran Capitán. Dice usted que están abiertos los centros cívicos ¿Todos los centros abiertos? Pregunte en Villarrubia", ha cuestionado Doblas, que ha acusado al gobierno local de "no creer en la Participación". Y sobre la Igualdad, ha recordado la falta de personal y servicios en la Casa de la Igualdad, que propició una manifestación de colectivos de mujeres por ello, al "no contar con recursos ni personal". IU ha pedido al gobierno municipal que haga contrataciones para dar salida a esta situación tanto en los centros cívicos como en Igualdad.

Largas espera para conseguir una cita

Por su parte, desde Podemos, Cristina Pedrajas ha pedido que los vecinos "se sientan atendidos y ayudados en sus trámites burocráticos" en los centros cívicos, sobre lo que ha dicho que hay una espera entre 10 y 40 días para conseguir una cita, que acaba siendo telefónica", además de señalar la importancia de contar con un lugar para reunirse, socializar, bibliotecas, actividades para todas las edades. "Eso lo cumplían los centros cívicos. En pasado. Porque la situación actual es desmoralizante para la ciudadanía y estresante para los trabajadores", ha dicho, citando como ejemplo que hay directoras de centro que rotan hasta por cuatro de ellos ante la falta de personal. "Los técnicos están desbordados"

Por último, desde Vox, Paula Badanelli ha criticado que el gobierno de PP y Cs mantenga políticas de Participación Ciudadana y de Igualdad, de las que "solo sabemos lo que nos cuesta". Por eso, ha instado a la responsable de ambas áreas a señalar "¿en qué difiere su modelo de Participación e Igualdad del modelo heredado de los gobiernos socialcomunistas anteriores?".