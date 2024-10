Lo que piensan los niños sobre sus barrios, parques y colegios: la infancia toma la palabra

El próximo 19 de octubre se celebrará el Primer Encuentro de Participación Infantil del Distrito Centro abierto a todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años, que vivan o estudien en cualquiera de los colegios de la zona y que quieran inscribirse. Tendrá lugar de 11:00 a 13:00 en el Centro Cívico Centro de La Corredera, donde los menores podrán hablar y reflexionar sobre aquello que les interesa y preocupa, sobre sus barrios, parques y coles, así como hacer propuestas para que vivamos en una ciudad mejor para todas y todos. Y todo ello mientras juegan y se lo pasan bien. Será imprescindible la inscripción previa antes del 10 de octubre en este enlace, según informa la organización.

Se trata de un evento convocado por el Consejo de Distrito Centro en el que colabora la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba y que ha sido posible por el empuje de las AMPA de la zona, así como por la Plataforma de AMPA Niñ@s del Sur y el Consejo del Movimiento Ciudadano.

“Será un pequeño paso para el vecindario, pero un gran paso para la infancia, que podrá tener voz propia a partir de ahora, aunque no puedan votar. No hay mejor manera de educar en democracia y ejercer la ciudadanía activa que participando. Al mundo adulto nos tocará escuchar atentamente sus propuestas sensibles y creativas, soluciones imaginadas por niños que no se nos hubieran ocurrido ni a las mentes más brillantes”, explican en un comunicado. “En definitiva, será el momento de mirar al mundo con los ojos de un niño si realmente queremos vivir en un lugar más justo, sostenible y humano”.

El objetivo es garantizar el derecho a la participación recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que está considerado uno de los cuatro principios fundamentales de la misma. De hecho, tanto las AMPA como los distintos órganos de participación ciudadana y entidades vecinales de la ciudad vienen trabajando en este sentido desde hace más de dos años. Señalan que han mantenido numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Córdoba y realizado varias sesiones formativas al respecto para hablar de aspectos metodológicos y del modelo a seguir para fomentar la participación infantil.

Incluso consiguieron junto al colectivo Marea Integradora que fuese aprobada por unanimidad una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el día 16 de mayo de 2023 en la que se recogía la constitución del Consejo de la Infancia de la ciudad, cuyo reglamento data del año 2012 y que, por desgracia, nunca ha sido puesto en funcionamiento pese a que el Defensor de la Infancia trasladó esta recomendación a la Administración Local en su día.

Los organizadores afirman que, a pesar de algunos avances y de la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana en este Encuentro de Participación infantil, que esperan sea el primero de muchos y que pueda extenderse a otros distritos, “somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer y de que una participación real y efectiva de nuestras niñas y niños solo será posible a través de procesos a largo plazo, continuos (no puntuales) y territorializados por distritos que estén abiertos a la asistencia voluntaria de todos los menores que así lo deseen y sean dinamizados por profesionales socioeducativos que acompañen en el proceso a los menores”.

Llegados a este punto, destacan que “cualquier modelo que pretenda una participación indirecta de la infancia a través de un representante de - pongamos por caso- cada centro escolar, constituirá en sí mismo un proceso sesgado y burocrático en el que la participación para el niño o la niña elegida podría resultar una carga, además de la complejidad de la representación de otros niños de su cole y la rendición de cuentas, aspecto que nos costaría enormemente hasta a las personas adultas más bregadas en participación”.

Por ello, hacen un llamamiento desde el Consejo de Distrito Centro para que tanto el Ayuntamiento como las entidades y órganos vecinales propicien experiencias de participación directa y vivencial que las vecinas y vecinos más pequeños disfruten y a las que quieran volver a ir, en las que “aprendan que cuando trabajamos codo a codo con nuestros iguales, somos capaces de llegar a lugares maravillosos e inimaginables”.

Desde el Consejo de Distrito, señalan que afrontan con mucha ilusión esta iniciativa. Y desde luego, “estaremos muy atentos a sus conclusiones y reflexiones e intentaremos convertirnos en garantes de que sus propuestas no caigan en saco roto, sino que lleguen a quien corresponda y realizaremos un seguimiento de las mismas para devolverles después el resultado. Aprenderán que no siempre se consigue lo que nos proponemos, pero también que con esfuerzo y creatividad podemos lograr hasta lo que creíamos imposible. Nuestras niñas y niños tienen mucho que decir y que construir. Ahora nos toca a nosotros estar a su altura”, concluyen.