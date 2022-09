La nueva empresa de transportes sanitarios mantiene a 40 profesionales sin subrogar

La empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Córdoba SSGA mantiene a 40 trabajadores de una plantilla de 300 -con la anterior gestora- sin subrogar en toda la provincia. Algo que es ilegal ya que según han señalado varios trabajadores a Cordópolis, todos tendrían que haber sido contratados de nuevo.

La concesión del servicio se licitó mediante concurso por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía durante 2021. Finalmente, las empresas que resultaron adjudicatarias fueron la concesionaria SSGA y Ambulancias Pasquau (constituidos en la Unión Temporal de Empresas (UTE) TSI Córdoba). “Los trabajadores tienen que pasar subrogados por la nueva empresa concesionaria SSGA, pero al hacer el traspaso está cumpliendo una ilegalidad dejando a compañeros sin subrogar”, señalaba a Cordópolis el pasado viernes María Eugenia (nombre ficticio), una de las empleadas.

A los 40 trabajadores sin subrogar se les suman otros 50 que sí han sido subrogados pero los cuales tienen que estar de “vacaciones obligadas”, según detallaba María Eugenia. Este es también su propio caso. La empleada indica que este caso ocurre “sobre todo a mujeres”, que han tenido que firmar unas vacaciones para la primera semana de servicio -que comenzó el pasado 17 de septiembre-.

Pero a esta irregularidad se le suman otras muchas como ya adelantó también este martes Juan Molina, un trabajador de la zona Sur de la provincia. Según indicaba Juan la empresa tampoco otorgaba un lugar donde resguardarse a los trabajadores, y algunos de los vehículos no cumplen con las condiciones que se señalaban en el documento de licitación. “Dijeron que tenían menos de 5 años y que estaban en perfectas condiciones pero tenemos fotos de algunos con casi 10 años y con más de 400.000 kilómetros”, exponía el trabajador.

Ante esta situación, los trabajadores de Cabra se reunieron ya con su alcalde también el pasado lunes. Ahora es el alcalde de La Carlota, según ha informado María Eugenia, el que quiere reunirse también con ellos. Además, los trabajadores se encuentran reuniendo firmas a través de Change.org. La recogida comenzó este miércoles y en el momento de escribir esta noticia ha alcanzado las 1.387. Los trabajadores continúan luchando por mejorar la situación que viven desde el cambio de gestora.

