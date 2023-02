Multan a un local con terraza sin licencia tras varias denuncias de la Policía Local y los vecinos

La Oficina de Vía Pública y la Oficina de Disciplina de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba han abierto tres expedientes sancionadores a un local con terraza de la capital, que carecía de licencia y fue denunciado por la comunidad de propietarios, varios vecinos y la Policía Local.

Una de las vecinas afectadas, que se quejaba de molestias y ruidos por la acumulación de veladores, denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz la situación del establecimiento. “Exponía el problema insistiendo en la grave afección que los ruidos tenían en su familia y, en especial, en sus dos hijos menores de edad, cuyo descanso era deficiente y como consecuencia habían disminuido su rendimiento escolar”, señala el Defensor. Y, ante ello, se habían presentado ante el Ayuntamiento de Córdoba “varios escritos en los que se denuncian varias presuntas irregularidades, tales como la disposición de terraza de veladores en número mayor del autorizado o sin autorización, el incumplimiento de horarios de cierre, e incluso una posible ausencia de licencia de apertura”.

Ante ello, admitida la queja por el Defensor, esta institución solicitó información al respecto al Consistorio, que remitió dos informes en los que daba cuenta de la actuación de Urbanismo y la Policía Local. La Oficina de Vía Pública constató que el establecimiento denunciado por varios vecinos “no contó con licencia de ocupación de vía pública ni para el año 2021 ni el para el año 2022”. De hecho, en 2022 se le había denegado, aunque posteriormente la había solicitado y estaba en trámite.

Por ello, se incoó procedimiento sancionador y de restablecimiento de la legalidad por ocupación de vía pública sin licencia durante el año 2021, con una sanción de 2.250 euros, además de abrir otro expediente sancionador por el mismo motivo de ocupar la vía pública sin licencia también en el año 2022, “a la vista de numerosas denuncias de Policía Local, de la comunidad de propietarios y de hasta siete vecinos”.

Urbanismo ordenó la “inmediata retirada de la vía pública de veladores instalados”. Tras varias diligencias policiales y una primera retirada voluntaria, tras personarse la Policía Local de nuevo, se tuvo que “ejecutar subsidiariamente la retirada al volver a instalarse la terraza”, en mayo de 2022.

Mientras, desde la Oficina de Disciplina de Actividades igualmente abrió otro procedimiento sancionador -el tercero para el mismo establecimiento- “por desarrollarse la actividad sin título habilitante, previa denuncia de la Policía Local”.

El titular del establecimiento había solicitado licencia de actividad sometida a calificación ambiental, y que en relación con ésta ya se había emitido informe técnico favorable, si bien el permiso aún no estaba emitido y no el local no contaba con la autorización pertinente.