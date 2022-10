Mercadillos cerrados y protesta sobre ruedas: arrecia el conflicto de los comerciantes ambulantes

“Hoy no hay mercadillos en Córdoba. Esto es histórico. Esto no ha ocurrido nunca ni aquí, ni en ninguna ciudad. Y eso es lo que te dice que no vamos a parar hasta que en el Ayuntamiento termine la discriminación”. Antonio Torcuato, presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) habla por teléfono por encima del sonido de claxons y motores en marcha.

Va de copiloto -advierte al periodista- en uno de las casi 200 vehículos, en su mayoría furgonetas, que han salido en la mañana de este martes desde El Arenal con destino al Ayuntamiento de Córdoba para protestar contra la actitud “racista” que, según denuncian, están teniendo contra el colectivo de venta ambulante en la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba.

Lo normal sería que esas furgonetas llevaran horas aparcadas en Las Setas o en La Ladera, los dos espacios municipales donde los martes se instalan los mercadillos. Hoy no han abierto. La actividad está parada y no parece que vaya a reactivarse en los próximos días, si uno escucha los gritos y proclamas de los comerciantes ambulantes de Córdoba.

Unas 600 familias

Es el segundo día de protesta de este colectivo, que en Córdoba, según los datos de Comacor, aglutina a unas 600 familias, y que este lunes ya se plantó frente al Consistorio con otra ruidosa protesta. Torcuato dijo entonces que el entorno del alcalde, José María Bellido, sólo había dado “portazos” a sus solicitudes de reunión. Este lunes, sin embargo, uno de los asesores de confianza de Bellido bajó a hablar con el líder de los comerciantes y estuvieron unos minutos departiendo.

Sin embargo, Torcuato dice que, a pesar de lo que digan desde el Ayuntamiento, no hay fijada todavía una reunión para abordar el tema. “Unos dicen que el miércoles, otros que el jueves, pero yo no tengo ninguna cita oficial”, señala el presidente de Comacor, subido a una de las furgonetas que ha cruzado la ciudad en la mañana del martes.

La caravana ha partido desde El Arenal hacia el Ayuntamiento atravesando la avenida de Cádiz, Vallellano, el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y la calle Alfaros. Por momentos, especialmente en Vallellano y en La Victoria, la caravana ha cortado totalmente el tráfico, ocupando los cuatro carriles. Además, el paso era lento, muy lento. Tanto como alto era el ruido.

A las 11:00 Torcuato se bajó del vehículo para atender a la prensa junto a El Corte Inglés. Poco después se subió de nuevo a una de las furgonetas y siguió rumbo al Ayuntamiento, al que la caravana ha bordeado antes de seguir de vuelta a El Arenal.

Las pretensiones

Las pretensiones de Comacor siguen siendo a esta hora las siguientes: que la Delegación de Comercio cambie a los dos técnicos municipales a los que los comerciantes acusan de actitudes presuntamente discriminatorias contra su colectivo, al igual que la Delegación de Seguridad cambie a los “placeros”, los policías municipales, que controlan los mercadillos, a quienes también reprenden por su actitud. “No vamos a permitir trato discriminatorio en los tiempos que estamos”, dice Torcuato al respecto.

Además, piden al Ayuntamiento que permitan a los mercadillos trabajar para ofrecer “un servicio de calidad” y que “se acabe el bullying laboral” contra los comerciantes, para lo cual pone como ejemplo las licencias suspendidas y judicializadas que hay en estos momentos.

El alcalde espera alcanzar un acuerdo en la reunión del jueves

Al mismo tiempo que tenía lugar la protesta, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se refería a las pretensiones del colectivo, insistiendo en que para este jueves hay prevista una reunión. “Vamos a intentar el jueves a llegar a un acuerdo, al menos, mantener el diálogo”, ha dicho el regidor, que ha trasladado “respeto a sus reivindicaciones legítimas”.

En este sentido, ha recordado que hay un ámbito “puramente administrativo”, que afecta a los expedientes de las renovaciones de licencias, en el que, según Bellido, se está “buscando solución administrativa y legal”. “Como entendemos la situación que subyace detrás, que afecta a la vida de esas familias, vamos a ver con la asesoría jurídica si hay una solución. A ver si el jueves que nos vemos, podemos llevar una propuesta”, ha matizado.

Además, ha defendido que hay un segundo ámbito, que sí que es “decisión política”, que atañe a las relaciones con el comercio ambulante, y que, a su juicio, “no va por mal camino”. Se ha referido concretamente a otras reivindicaciones, como el mercadillo nocturno o las ayudas directas, de las que ha recordado que, si bien han tenido en estos años, han debido ser “seguramente insuficientes”, a la vista de que están protestando.

También se ha referido al asunto la portavoz del Grupo Municipal Podemos, Cristina Pedrajas, que ha advertido de que “la ciudadanía no va a permitir que los mercadillos desparezcan o se queden en una sombra de lo que eran antes”. “Sólo queremos plantear que el delegado de Mercados, Antonio Álvarez, se reúna cara a cara con sus representantes y firme con ellos un convenio que regule sus condiciones de trabajo, que les aporte facilidades y tranquilidad, y asegure el mantenimiento de las familias, en tanto se termina de redactar la nueva Ordenanza que se está elaborando”, ha pedido Pedrajas.