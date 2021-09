Se mantiene la suspensión de La Velá tras la relajación de medidas por falta de tiempo para prepararla ahora

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que la suspensión de La Velá de la Fuensanta se mantiene pese a la relajación de las medidas antiCovid dispuestas por la Junta de Andalucía, ya que no hay margen de tiempo ahora para preparar la celebración de esta fiesta.

"La Velá como la conocemos ya está suspendida y no se va a retomar porque no hay tiempo", ha dicho el alcalde, que ha recordado que hasta el 18 de agosto Córdoba capital ha estado en nivel 3 de alerta sanitaria de la Junta, lo que impedía la celebración de La Velá tradicional y ahora, con la relajación de medidas y la mejora de la curva de contagios, "ya no daba tiempo a montarlo". Asimismo, Bellido ha abogado por "un poquito de paciencia, no pasa nada por esperar un poquito más, y no aseguremos, no vayamos a meter la pata", en la incidencia de la pandemia en la ciudad si se llevara a cabo esta celebración.

No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba ha preparado actividades alternativas en los días de La Velá, con programación cultural en horaro de mañana y de tarde en el barrio de la Fuensant, según ha indicado la delegada de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar. Con ello, se desarrollará "un programa alterntivo" que busca "apoyar al sector restauración del barrio y con programación cultura", donde se incluyen coros rocieros y academias de baile, todo ello en "un formato de cultura segura" frente al Covid.

Evolución del Covid: "Que no haya marcha atrás"

Sobre la evolución de la pandemia de Covid en Córdoba capital, el alcalde ha confiado en "poder cruzar los dedos y que esta sea una fase de superación sin vuelta atrás. No digo que esté superado, pero que a los niveles que hemos llegado, ya no tenga marcha atrás".

"Confío en que sea así. Ya hemos pasado un año y medio de pandemia, afortunadamen en Córdoba los niveles de vacunación son altísimos" y, según avanzó Salud, "a partir del 10 de agosto iba a haber un desplome de contagios y efectivamente esá siendo así. Hay que seguir confiando en lo qu nos dice Salud (...) y es una buena noticia que el presidente de la Junta anunciara la relajación de medidas que espero que vengan para quedarse".

Por ello, desde el Ayuntamiento, "vamos a seguir colaborando en el cumplimiento de esas medidas, poniéndonos a su orden, y cada ciudadano a título particular debe seguir cumpliendo con las normas de la mascarilla, distancia social, higiene de manos ...que eso siempre va a seguir presente durante al menos un tiempo. Pero estoy muy satisfecho con la evolución de la pandemia, claramente se ve un declive enorme y espero que ese declive no tenga marcha atrás".