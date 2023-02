Luz verde a las placas solares para gran parte del Casco Histórico de Córdoba

Los vecinos de gran parte del Casco Histórico de Córdoba podrán instalar placas solares con declaración responsable a partir del próximo 15 de febrero, cuando así lo aprueba (previsiblemente) el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, arrancando de esta forma la remodelación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (PEPCH) en hasta siete artículos.

Una reforma que ha sido presentada este martes por el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, y el jefe de Arqueología, Juan Murillo. Ambos han desgranado las claves de un cambio normativo que establece tres tipologías de vivienda en el Casco Histórico de Córdoba, según la cual se podrá o no instalar elementos o captadores fotovoltaicos con mayor o celeridad.

Para ello, y siguiendo la propuesta del movimiento vecinal, han dividido las 240 hectáreas del Casco Histórico en tres zonas:

Para aclarar este mapa, hay que tener en cuenta que en el Casco Histórico de Córdoba hay 120 inmuebles que están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) para la Junta de Andalucía, lo que los convierte en edificios catalogados en el plan urbanístico vigente en Córdoba. Estos edificios tienen, a su vez, un conjunto catalogado, que afecta a los edificios colindantes. Es decir, que quienes vivan en una zona pegada o limítrofe con un edificio BIC sólo podrán instalar energía fotovoltaica de alta tecnología y previa autorización del Gobierno Municipal y el Gobierno Andaluz.

En este ámbito, desde Urbanismo apuestan por impulsar medidas de incentivación del ahorro energético mediante programas específicos de subvenciones adaptados a las apeculiaridades de sus edificios o explorando otras fuentes de energía limpia como la geotermia o la aerotermia.

Para quienes consigan el OK de Urbanismo y Cultura y apuesten por la alta tecnología, el Ayuntamiento ha anunciado que sacará una línea de subvención propia para que, una vez se apruebe el proyecto, se pueda ayudar a estos vecinos a iniciar la instalación de la manera más beneficiosa. Fuentes también ha adelantado que este tipo de proyectos tendrán bonificaciones fiscales.

En cuanto a la llamada zona gris, la más importante del Casco Histórico y que, en el PEPCH actual se denomina Zona Renovada y Zona con Protección Tipológica, Urbanismo autorizará el inicio de la instalación de placas con la presentación de un proyecto y la firma de la declaración responsable. Los técnicos de Urbanismo y la Junta estudiarán el impacto ambiental, por lo que Fuentes ya ha advertido de que se perseguirán las malas prácticas. “Esto no es una barra libre”, ha dicho, recogiendo el sentir de los vecinos del centro, y deseando que “no paguen justos por pecadores”.

“El Casco Histórico de Córdoba no puede ser sólo un museo, tiene que contar con los vecinos”, ha señalado Fuentes, que ha agradecido el trabajo hecho desde las asociaciones vecinales de la zona centro para llevar a buen puerto esta normativa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!