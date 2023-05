Una ludoteca infantil y un servicio de costura urgente, novedades en la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba llega este año 2023 con algunas novedades en el recinto de El Arenal, como será la disponibilidad de una ludoteca infantil y un servicio de costura para arreglos urgentes e imprevistos.

La ludoteca infantil estará ubicada en la Caseta Municipal y tendrá actividades de animación para los menores en horario de 14:00 a 17:00 y de 19:00 a 22:00. De otro lado, el servicio de costura para arreglos urgentes e imprevistos será gratuito y estará gestionado por las Adoratrices. En la Feria de Sevilla, ya pudo verse un servicio similar.

Estas novedades, junto a otras cuestiones que presentará la Feria 2023 de Córdoba han sido anunciadas este martes por el alcalde, José María Bellido, el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez, y la teniente de alcalde de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar.

Así, también por primera vez, el recinto ferial contará con un total de 12 desfibriladores para atender situaciones de paradas cardiacas, y se mantendrán servicios como el pase exprés en las atracciones para menores con discapacidad, además de bajar el volumen de la música en la calle del Infierno dos días para que puedan acudir menores con espectro autista.

Habrá al menos 30 casetas con Punto Violeta para que las mujeres pudean informarse y acudir en caso de ser víctimas de alguna agresión o acoso sexual. Como ya se anunció, se aumentará el vallado de la zona del río para evitar zonas de peligro, además de mejorar su iluminación.

Por otra parte, la presencia del caballo se redoblará con el Rincón del Caballo y la instalación de dos zonas de abrevadero, una en dicho rincón y otra en la caseta de Doma y Enganches. Además, el día 25 de mayo será el Día del Caballo en la Feria y habrá un desfile desde el centro de la ciudad hasta El Arenal.

En cuanto al número de casetas, este año la Feria tendrá 86, la cifra más baja desde que se trasladó a El Arenal. De ellas, 64 casetas serán tradicionales y populares, doce institucionales, ocho jóvenes y dos de restauración.

La numeración de las casetas, además de la habitual por las calles del recinto, irán del 1 al 86 para que los equipos de emergencia tengan más fácil su localización en caso de ser necesario.

Sobre la iluminación de la Feria 2023, será similar a la del año pasado, al estar incluida en un mismo contratos estas ediciones. Así, habrá 1,8 millones de puntos de luz, el 100% led, con el ahorro de energía que conlleva. Habrá 264 arcos en toda la Feria para su iluminación y en la portada serán 60.000 puntos de luz.

Por su parte, Sadeco recogerá por separado por primera vez la basura orgánica de la inerte, además del vidrio. Se instalarán 226 contenedores de inerte y 88 de orgánica, además de 1.375 papeleras de aro.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!