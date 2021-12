Así llegarán los Reyes Magos a Córdoba

Ante el aumento de los contagios en la sexta ola de covid-19, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido mantener la Cabalgata de Reyes Magos pero con una serie de cambios. El próximo 5 de enero las carrozas pasearán por las avenidas más anchas de la ciudad y no se lanzarán caramelos ni juguetes.

Los niños podrán ver este año a los Reyes Magos pasear por las calles las calles más amplias de la capital. Así lo harán, según ha explicado este jueves la teniente alcalde de Promoción, Marián Aguilar, "para evitar, en la medida de lo posible, aglomeraciones". Este año serán 12 las carrozas que conformarán el desfile.

A pesar de que no se lancen juguetes ni caramelos para los más pequeños, estos podrán disfrutar de tres pasacalles. El primero, Mariposas, que antecederá a una iniciativa denominada El vuelo del dragón. “El tercer pasacalle corre a cargo de la parroquia del barrio Guadalquivir en el que con el título Camino de Belén recreará un belén viviente", en esta última propuesta, los alumnos del IES Zoco del grado medio de soldadura han confeccionado el armazón de las palmeras; alumnos de la FP del IES Guadalquivir en la modalidad de costura han elaborado vestuario; Matilde Cano ha diseñado y colaborado con la Sagrada Familia y los ángeles que abrirán el pasacalles, así como Dorcas, de Cáritas, con el vestuario de los hebreos”, ha detallado Aguilar.

La Cabalgata de Reyes Magos saldrá el 5 de enero a las 17:00 desde el Arenal y recorrerá el Campo de la verdad, Puente de El Arenal, avenida de Cádiz, plaza de Andalucía, puente de San Rafael, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, avenida de Cervantes, avenida de América, Glorieta del Pretorio, avenida de los Piconeros para finalizar a las 19:30, en la glorieta Ciudad de Nüremberg.

Aguilar ha señalado que este evento está especialmente dirigido a los más pequeños de la casa por lo que ha pedido "que sean especialmente a las familias con niños las que asistan al desfile, manteniendo uso de mascarilla y la distancia de seguridad entre unidades familiares”.

Este 2022 se incluirá además el desfile de los Reyes Magos por las barriadas periféricas de Córdoba. Todas estas serán el mismo 5 de enero pero se celebrarán a distintas horas. La Cabalgata de El Higuerón será a las 15:30; en Villarrubia, a las 16:00; en Encinarejo , Cerro Muriano y en Trassiera a las 17:00 y en Santa Cruz a las 18:00.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!