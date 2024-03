La Junta estudia construir una red ciclista entre Villarrubia, Córdoba y Alcolea

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda acaba de someter al trámite de información pública el documento preliminar del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, que tiene como principal objetivo el aumento del uso del transporte público y una reducción de gases de efecto invernadero de cara al año 2030, así como el fomento de la intermodalidad.

El documento del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba incluye 84 actuaciones, entre las que destaca la mejora y ampliación del transporte público masivo, con más énfasis sobre el sistema ferroviario con una propuesta de ampliación de este servicio de titularidad estatal. Entre ellas, destaca la configuración de itinerarios ciclistas seguros con los que favorecer la movilidad metropolitana en la ciudad de Córdoba a través de las barriadas periféricas del Valle del Guadalquivir, en un terreno plano y favorable para este tipo de recorridos.

Así, el plan prevé en una primera fase la construcción de una red ciclista segura e independiente a la calzada de vehículos entre Villarrubia y Córdoba, y también entre Córdoba y Alcolea. En el primer caso, la red incluye un acceso al yacimiento arqueológico de Medina Azahara.

El proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, señala que “la primera fase de la red ciclista metropolitana engloba dos medidas”. La primera es la llamada red ciclista CO-01, entre Córdoba y Alcolea junto a la antigua Nacional IV. “Se trata de una vía de 5 kilómetros de longitud, propuesta como una plataforma segregada para la bicicleta”, señala el documento. Esta red se plantea como una continuidad a la que ya existe hasta el campus universitario de Rabanales, pero no hasta Alcolea, en un tramo en el que los ciclistas conviven con los vehículos a motor.

La segunda iniciativa es “Córdoba-Villarrubia, por la A-431, incluyendo el acceso a Medina Azahara (museo y yacimiento). Se trata de una vía de aproximadamente 8,5 kilómetros de longitud, como una plataforma segregada para la bicicleta” también, expone el documento. En este caso se aprovecharía también el tramo que ya existe, entre Córdoba y el acceso a la carretera a Medina Azahara.

El documento también señala una segunda fase de construcción de redes ciclistas, para conectar entre sí a varios municipios de la Campiña, e incluso a Córdoba con Posadas a través de un nuevo itinerario al sur del Guadalquivir. Esta nueva red discurriría en Córdoba capital a través de la conocida como Carretera de la Puesta en Riego, que une a la ciudad con Encinarejo y Almodóvar del Río, para continuar hacia Posadas. Este es un proyecto de 24 kilómetros.

La segunda uniría los municipios de Fernán Núñez y La Carlota, a través de otros pueblos como Montemayor, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria y La Guijarrosa. En este caso se trata de un proyecto de 38 kilómetros de longitud.

El plan también prevé un sistema metropolitano de préstamo de bicicletas, que se pueda usar desde la capital. Así, se propone instalar un total de 18 puntos de préstamo de bicis “en los nodos de mayor actividad de transporte”.

De esta forma, habría uno en la estación de autobuses y tren, en todas las paradas del tren que une Villa del Río con Palma del Río, en los cuatro aparcamientos disuasorios que propone el plan y en los lugares donde en un futuro está previsto que paren los autobuses del plan metropolitano.

El documento preliminar sometido a información pública plantea ampliar el servicio por tren en el corredor del Valle del Guadalquivir, con la puesta en marcha de un Cercanías (ahora es de Proximidad) que contemple un incremento de paradas y apeaderos. Además, se plantean aparcamientos disuasorios en el entorno de las estaciones, así como la adaptación de los horarios de las líneas de autobuses metropolitanos con el Cercanías. Por último, recoge la elaboración de un estudio para la implantación de servicios lanzadera hacia estas estaciones.

Igualmente, contempla una mejor cobertura de los autobuses metropolitanos mediante el aumento del número de paradas y mayor coordinación con los buses urbanos, así como una reordenación del mapa concesional para mejorar y optimizar el servicio. En paralelo, se plantean intercambiadores de transporte en varios puntos de la ciudad.

Por último, se abre la posibilidad de integrar nuevos municipios a los servicios y las ventajas que ofrece el Consorcio de Transporte Metropolitano. Actualmente está compuesto por 19 municipios de la provincia: Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villaviciosa de Córdoba, Castro del Río, La Guijarrosa y Montoro.

La propuesta de integración que recoge el plan incluye, en una primera fase, la llegada de Baena y Villa del Río, aunque en una fase posterior se podrán seguir sumando municipios si cumplen con los requisitos que se establezcan finalmente en el plan.

