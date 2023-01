La Junta encarga la obra que transformará el edificio de los antiguos juzgados

La Consejería de Economía acaba de adjudicar a la constructora San José las obras para la reforma y rehabilitación de los antiguos juzgados de Córdoba. Los trabajos, que costarán algo menos de diez millones de euros, tienen por objetivo convertir la antigua sede de la Audiencia Provincial en un gran edificio administrativo de la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz tiene una multitud de sedes por toda la ciudad que ahora pretende unificar en una manzana, en la plaza de la Constitución.

Los trabajos podrían arrancar en primavera. Antes, se tendrá que firmar el contrato oficial con la constructora y después el acta de replanteo de inicio de los trabajos. El plazo de las obras es de 16 meses. El objetivo del gobierno andaluz sigue siendo que en 2024 el edificio pueda estar concluido y rehabilitado al completo.

El nuevo edificio administrativo de la Junta contará con 12.184 metros cuadrados construidos, una capacidad para 562 empleados públicos y 38 plazas de aparcamiento -ocho en sótano y 30 en superficie-. Asimismo, el edificio contará con la máxima eficiencia energética, con medidas como iluminación interior con tecnología LED y control automático; climatización con producción centralizada de alta eficiencia, a cuatro tubos, condensada por aire, flexible y parcializada; climatización tipo todo aire mediante unidades terminales del tipo climatizadoras centralizadas, de caudal variable, con variadores de frecuencia en ventiladores de impulsión y retorno, recuperación de alta eficiencia mediante free-cooling y recuperadores estáticos de placas y enfriamiento evaporativo en aire de expulsión.

También contará con cerramientos con aislamiento interior; cerramientos de fachada ventilada en las orientaciones sur y este; vidrios dobles, trasparentes y bajo emisivos, y con carpintería de aluminio con rotura de puente térmico; cubierta invertida plana verde semi-intensiva ajardinada con plantas tipo aromáticas; Energía Solar Fotovoltaica de tipo de autoconsumo; Energía Solar Térmica para la producción de agua caliente sanitaria y gestión y control de instalaciones de arquitectura distribuida.

