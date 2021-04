IU cuestiona a Dorado sobre la obra de la avenida de Libia: "Un error no es certificar una obra si no ha terminado"

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a cuestionar este lunes la gestión del responsable de Infraestructuras, David Dorado, sobre la finalización de una obra de alumbrado en un tramo de la avenida de Libia que se certificó antes de que hubiera concluido. Dorado, que no ha explicado si la obra había terminado o no a la fecha en que se firmó su final el 30 de diciembre de 2020, ha señalado que "si ha habido un error por parte del funcionario, se puede corregir". Ante ello, la concejala de IU Amparo Pernichi ha indicado que "un error no es certificar una obra si no ha terminado. En Infraestructuras no hay ténicos que te certifiquen las obras por más valor de lo que esté ejecutado en ese momento".

Hay que recordar que, el viernes pasado, los concejales de IU Pedro García y Amparo Pernichi explicaban que el delegado de Infraestructuras firmó el certificado de la obra de alumbrado en el tramo de la avenida entre las calles Escritor Tomás Sánchez y Pedro Álvarez de Córdoba el 30 de diciembre de 2020. Varios días después, el 5 de enero, un notario levantó acta para IU del estado de la obra, aportando fotografías del estado de la misma -facilitadas a los medios de comunicación-, donde se puede ver que que esta no había concluido, con parte del pavimento levantado y vallas en el acerado de la calle.

Dorado ha negado este lunes que exista tal falsedad documental y, sin precisar las fechas de finalización de la obra, ha asegurado que puede haber algún error de los funcionarios al respecto pero que "estos proyectos se han fiscalizado por Intervención y han sido pagados después de haber superado todos los controles del Ayuntamiento". Sin embargo, desde IU se ha dicho que "Dorado en sus declaraciones nos trató a todos los cordobeses y funcionarios del ayuntamiento como si fuéramos tontos", explicando que los contratos menores no pasan fiscalización de Intervención hasta el ejercicio siguiente y no durante el procedimiento.

Además, Pernichi ha insistido en que la obra se certificó como finalizada cuando aún no había terminado: "Tenemos fotos del 4 de febrero con las farolas embaladas en el suelo y fotos de primeros de abril con la obra prácticamente sin terminarse, sin poner las baldosas", ha asegurado en referencia a que su finalización se certificó el 30 de diciembre pasado.

En esa misma fecha, ha asegurado IU, "se facturó el 80% de los contratos menores" de Infraestructuras del cuarto trimestre de 2020. "¿Todas las obras se terminaron el mismo día? ¿El último día del año en que se podía facturar?", ha cuestionado.

Empresa que debe tener "capacidad demostrada" y se creó en junio de 2020

Por otra parte, IU ha puesto el foco en que la empresa que se hizo con este contrato debía tener "demostrada capacidad" como señala la normativa y, sin embargo, había sido creada en junio de 2020. "La empresa que se ha llevado la obra, cuando menos, nos hace pensar que capacidad demostrada en el último trimestre del año no tenía (...) Poca capacidad puede demostrar una empresa que acaba de iniciarse".

Además, indican se trata de la empresa "a la que más se invita en Infraestructuras en todo el listado de contratos menores del cuarto trimestre" del pasado año. "Y que lo mismo valga esa empresa para la puesta en marcha de un riego, una obra de alumbrado, un muro en el Vial o la cubierta del mercado del Marrubial. ¿De verdad esta empresa de 0 a 100 sabe hacer de todo? ¿Habrá tenido que demostrar su capacidad antes de que este Ayuntamiento le dé la oportunidad de presentarse a la mayor parte de los contratos menores que se hacen en Infraestructuras en el cuarto trimestre? ¿O hacemos experimentos con el dinero público? ¿O es que hay más detrás de todo esto?",ha cuestionado Pernichi.

IU también ha cuestionado que la empresa adjudicataria se hiciera con el contrato de esta obra con una baja del valor del mismo del 0,07%. "Afinan mucho", ha dicho, sobre la firma que se hizo también con otra obra para el centro de servicios sociales de Las Moreras.

Por todo ello, Pernichi ha preguntado "¿quién da la orden de certificar sin que esa obra esté terminada? ¿Quién invita a las empresas? ¿Quién da la orden de invitar a las empresas y cómo se hace ese listado de invitación?". IU ha asegurado que continuará su labor de fiscalización y control del gobierno municipal y, en este caso concreto, estudia con su asesoría legal emprender acciones en los tribunales.