Dorado dice que "no está para controlar cuándo acaba una obra" sobre la que IU denunció presunta falsedad documental

El teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha argumentado que él no está al tanto de cuando acaba exactamente una determinada obra, en referencia a la denuncia pública hecha por IU sobre la certificación de finalización de una obra de alumbrado en la avenida de Libia cuando aún no había concluido.

"Yo no puedo controlar el momento en que se termina cada obra. Me plantean una certificación de obra y que hay que pagar la factura y es lo que hago. Yo no estoy para controlar este tipo de cosas, para eso están los funcionarios. y si ha habido un error por parte del funcionario, se puede corregir. Pero eso no significa que sea una falsedad documental", ha esgrimido.

El pasado viernes, egrupo municipal de IU denunciaba un supuesto delito de "falsedad documental" del gobierno municipal al certificar la finalización de una obra de alumbrado en un tramo de la avenida de Libia antes de que concluyera, según han argumentado con un acta notarial. Los concejales de IU Pedro García y Amparo Pernichi explicaban que el delegado de Infraestructuras firmó el certificado de la obra de alumbrado en el tramo de la avenida entre las calles Escritor Tomás Sánchez y Pedro Álvarez de Córdoba el 30 de diciembre de 2020. Varios días después, el 5 de enero, un notario levantó acta para IU del estado de la obra, aportando fotografías del estado de la misma -facilitadas a los medios de comunicación-, donde se puede ver que que esta no había concluido, con parte del pavimento levantado y vallas en el acerado de la calle.

Este lunes, David Dorado ha acudido al lugar de la obra para hacer referencia a estas acusaciones. "No ha habido ninguna falsedad documental en todo este procedimiento", ha asegurado, aunque en ningún momento ha explicado si la obra había concluido o no antes de la fecha en que se certificó su finalización.

Sobre IU, ha dicho que "me acusa de falsedad en documento público y la jurisprudencia dice que para que se produza se tiene que dar alguno de estos tres supuestos: obtener beneficio propio, que haya beneficio de un tercerto, o perjuicio de un tercero. Y ninguno de esos supuestos se ha dado".

Errores de funcionarios

En ese sentido, ha abundado al decir que la Ley de Procedimientos Administrativos "establece la posibilidad de que una administración pública pueda corregir errores de los funcionarios públicos. Un funcionario es una persona y se puede equivocar, como es lógico (...) Un error se puede corregir de oficio o a instancias de terceros".

David Dorado ha asegurado, en todo caso, que los contratistas de la obra en cuestión "han cobrado después de que la obra estuviera totalmente terminada", aunque no ha facilitado las fechas de una y otra cosa.

Asimismo, sobre las acusaciones de IU de que con esta obra y otra desarrollada en otro tramo de la avenida de Libia se hubiera incurrido en un supuesto delito de fraccionamiento de contratos, el responable municipal de Infraestructuras ha indicado que "estos proyectos se han fiscalizado por Intervención y han sido pagados después de haber superado todos los controles del Ayuntamiento. Eso es prueba de que no ha habido fraccionamiento. Y si IU tiene duda, solo tiene que irse al juzgado". Las dos obras en cuestión se han desarrollado como contratos menores, por lo que la Intervención municipal no los audita hasta el ejercicio siguiente y no en el procedimiento en curso.

Dorado a acusado, a su vez, a Izquierda Unida, de "enturbiar" y "entorpecer" su labor, a la vez que ha afeado que "una concejala contrate a un notario un día de Reyes -el acta notarial se levantó el 5 de enero- para visitar obras para fiscalizar el procedimiento administrativo, que es el trabajo de los funcionarios".

Y ha apuntado a la concejala Amparo Pernichi en ese sentido, cuestionando con qué dinero se ha pagado al notario -"podría estar incurriendo en un delito de malversación de caudal público", ha dicho-, y la ha acusado de tener "fijación hacia mi persona".