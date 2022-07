IU denuncia ante el Defensor la falta de información sobre el estado de La Normal

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para reclamar que el gobierno municipal le facilite la información sobre el estado del edificio de La Normal, que lleva reclamando desde hace meses tanto en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) como en el Pleno del Consistorio.

El portavoz de IU, Pedro García, ha recordado que el edificio de La Normal se recepcionó en este mandato después de que en el anterior se detectasen diversos “problemas de seguridad” y defectos en la obra, que “no se llegaron a resolver”. El edificio se abrió en determinadas zonas pero otras, destinadas a uso vecinal, aún no están en uso, algo que reclaman desde hace tiempo desde el Consejo de Distrito Sur.

“Es evidente que algo está muy mal cuando el edificio no se usa. Y también es evidente que hay cuestiones como el entorno del edificio que no sabemos por qué no se han resuelto. Para todo eso que nos preguntamos, no tenemos respuesta por parte del gobierno. Lo que podemos entender es que no es nada bueno”, ha dicho García. “Estamos hablando de muchísimo dinero público y un edificio fundamental para el barrio. Ahora mismo ni el barrio ni el distrito ni todos los cordobeses están disfrutando de él”.

Por ello, en reiteradas ocasiones, tanto en Urbanismo como al propio alcalde en el Pleno, desde IU se ha venido solicitando la información y documentación sobre la recepción de la obra de La Normal y su estado. Como esa petición no ha tenido respuesta hasta la fecha, la formación de izquierdas ha elevado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz para que este le exija al gobierno municipal de PP y Cs que facilite la información solicitada.

“Lo normal es que el Defensor le diga al Ayuntamiento que nos tiene que contestar como marca la ley. Si en un tiempo prudencial no recibimos respuesta, desgraciadamente no tenemos otro camino que irnos al juzgado y, a partir de ahí, que un juez resuelva”, ha advertido IU.

Pedro García espera que “ahora el alcalde (José María Bellido) y el presidente de la Gerencia de Urbanismo (Salvador Fuentes) respondan a nuestras preguntas, porque en noviembre cumple la garantía de la obra. A partir de entonces, todo lo que haya que arreglar o tenga defectos, ya correrá a cargo del presupuesto municipal. Y el hecho de querer conocer rápidamente por qué algunas cosas están como están y no se han arreglado, es para que el Ayuntamiento no cargue luego con el coste de arreglar esas cosas”,ha argumentado. “Eso nos huele mal, nos tememos lo peor: que por detrás pueda haber algún acuerdo que no sea bueno para el Ayuntamiento ni para la trasnparencia democrática”.