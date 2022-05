Vecinos del Distrito Sur piden a Urbanismo que solvente “los defectos del funcionamiento” de La Normal

El Consejo Distrito Sur ha pedido a la Gerencia de Urbanismo que solvente “los defectos del funcionamiento” de La Normal para que los vecinos puedan hacer uso de este equipamiento. En una nota de prensa, el Consejo se ha quejado, además, del “lamentable estado y abandono” en el que se encuentran las calles de este distrito, con “suciedad y jaramagos en todas las zonas”.

En una nota de prensa, el Consejo ha denunciado que el edifició de La Normal continúa “con problemas en los sistemas de refrigeración y calección, lo que dificultad el funcionamiento de la biblioteca, tan necesaria y desead, así como el trabajo a desarllar por parte del personal que trabaja allí”. El sótano, continúan los vecinos “sigue sin la función cultural para la cual fue diseñado, las salas para participación ciudadana continúan sin ser puestas al servicio del Consejo y ya no hay oficina de ayuda para la brecha digital”.

Además de corregir estos defectos de funcionamiento, los vecinos han pedido poner fin “a la jaula absolutamente impresentable” que rodae a La Normal “y por la cual es difícil acceder”. “Todo se demora en el tiempo a pesar de que la escuela se recepcionó a finales del 2019 por parte de este consistorio, comunicando que ya estaba al servicio de la ciudadanía, algo que no es cierto”, apuntan.

Las quejas del Consejo también van dirigidas a las “rampas para personas con movilidad reducida, por donde ni siquiera se puede pasar, bancos donde por debajo crece la hierba a su libre albedrío, alcorques que son verdaderos vertederos … A todo esto, hay que sumarle la suciedad, en general, de las calles, donde solamente se barre, no se friegan acerados, ni bancos, ni contenedores y el aspecto de insalubridad se acusa con todo lo mencionado anteriormente”.

Por otro lado, los vecinos han alertado lo que supone, a nivel medioambienttal, podar a destiempo “ya qeu no se tiene en cuenta que ya hay aves poniendo anidando. No entendemos como habiendo dinero en las arcas municipales, no se contrata más personal para que este trabajo se lleve a cabo en el menor tiempo posible y sin daños colaterales”. “Tenemos calles sin iluminación, cadáveres urbanos sin darle solución, falta de personal en el Centro Cívico, así como falta de servicios, como la atención a la ciudadanía”, finaliza la nota de prensa.