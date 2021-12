IU y CCOO reclaman más inversión en personal e infraestructuras en la sanidad pública

Este martes, IU y CCOO han protagonizado una manifestación en Córdoba para reclamar al Gobierno de la Junta de Andalucía más inversión en personal e infraestructuras en la sanidad pública, dada la actual situación en la que se suma la pandemia de la Covid y la presión asistencial que existe. El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha denunciado el "drama que está ocurriendo en Andalucía" en cuanto a la situación con la sanidad publica. Valero ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje de desviar la atención con las mascarillas al aire libre y ponga centros de vacunación" así como de realización de tests.

Valero ha denunciado el "desmantelamiento deliberado de la sanidad pública" que tiene como objetivo "hacer un negocio de lo que es un derecho". Lo ha calificado, además, como "un plan neoliberal a golpe de despido, de precariedad laboral y a golpe de externalizaciones" que pretenden "engrosar los beneficios de la sanidad privada". Por esta situación, ha señalado que "hay personas a las que no le llama un rastreador porque no existe", en un momento en el que los contagios se están duplicando en la provincia.

Así, IU y CCOO se han manifestado para defender el derecho a un sistema público de salud, finalizando con este acto una serie de seis concentraciones más que han realizado en otros municipios cordobeses. La coordinadora local de IU en Córdoba, Irene Ruiz, ha señalado que el motivo de esta protesta ha sido "defender una sanidad pública" porque "las políticas de recortes, que venimos sufriendo especialmente con el Gobierno de Moreno Bonilla, que la ha dejado herida de muerte".

Ruiz ha pedido a la Junta que invierta "en políticas para recursos humanos y recursos materiales en infraestructuras", ya que la atención primaria se encuentra "desbordada y colapsada", una situación que "no se puede consentir y va a acarrear serios problemas para la salud de las personas". La coordinadora ha defendido una sanidad pública "gratuita y de calidad" y "que no distinga por clases sociales ni esté al servicios de los intereses privados".

El secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha denunciado la falta de personal en estos centros de salud en un momento que es "inicio de la vacunación contra la gripe, de la tercera dosis contra la covid y con un repunte de contagios". Además, ha indicado que "han hecho 537 contratos para 10.800 profesionales en toda la provincia, lo que supone "cubrir a uno de cada 20", que ha calificado de "inadmisible". Además, ha expuesto las largas listas de espera en intervenciones y diagnósticos. "Nos derivan a la privada a los más leves, los más graves se quedan en lista de espera".

Con esta concentración han pedido además inversión en infraestructura, por lo que han señalado la paralización del Materno Infantil como un ejemplo de la escasez de esta así como la falta de espacio en los centros de salud. Por último, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha recordado el esfuerzo de los andaluces por llegar a tener una sanidad pública, algo que ha manifestado "nos están quitando a cachitos, en la Atención Primaria y colapsando todos los hospitales".

