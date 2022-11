Intervención paraliza la factura de la iluminación navideña de 2021 por incluir una medición de ruido que no se realizó

Un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha levantado reparo sobre la factura del espectáculo de luz y sonido de la pasada Navidad, realizado por Iluminaciones Ximénez, al entender que la empresa no acredita que el sistema de sonido haya contado con limitador sonométrico, tal y como está estipulado.

La interventora señala en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, que la empresa tampoco acredita que el sistema haya podido controlar los niveles de emisión e inmisión, ni que usara la tecnología de detección de ruidos extraños que permitiera el control del nivel sin excederse el límite programado, ni con un visualizador luminoso externo que permitiera observar en tiempo real el nivel de presión sonora medido junto con el nivel de atenuación aplicado.

A pesar de ello, Ximénez habría presentado la factura, que asciende a 343.826,36 euros, siguiendo el precio estipulado en el contrato, mientras que Intervención entiende que “la prestación del servicio no ha sido a satisfacción de la Administración ni con arreglo a las condiciones generales y particulares previamente establecidas”.

La factura lleva paralizada desde enero, por lo que han comenzado a generarse intereses de demora que, por el momento, Ximénez no ha reclamado. En el informe, Intervención, no obstante, se aclara que el hecho del transcurso del tiempo por sí sólo “no minimiza los defectos de tramitación de un expediente”, añadiendo además “una demora injustificada en el periodo de pago al proveedor, con las repercusiones que de ello se derivan de incumplimiento de un indicador fiscal, en concreto del periodo medio de pago”.

A pesar de los informes de Intervención, el equipo de Gobierno ha intentado levantar el reparo y pagar la factura tal y como la ha presentado Ximénez. Para ello, el reglamento establece que debe ser aprobado en el Pleno, y la intención era que se votara en el de este jueves. Sin embargo, se ha encontrado con el rechazo de la oposición en bloque antes incluso de la sesión plenaria. En este sentido, el reglamento estipulaba que, antes de ser sometido al Pleno, tenía que pasar por la Comisión Permanente de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Esta sesión ha tenido lugar este martes, y no se ha llegado ni a votar, al entender que no se podría aprobar en el Pleno. El voto en contra de los concejales de PSOE, IU y Podemos, sumarían también el del concejal no adscrito, David Dorado, y los dos ediles de Vox, por lo que la factura no podría salir adelante. La comisión de este martes ha sido tensa, según han contado diversas fuentes a este periódico, con el secretario del Pleno recomendando a los representantes que no votaran a favor.

En este ámbito, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha asegurado que el secretario del Pleno les ha indicado que, de apoyar el levantamiento del reparo, podrían “incurrir en un posible delito de prevaricación”. “Nosotros nos negamos a ser cómplices de una ilegalidad, y hoy nos vuelven a traer de nuevo el asunto a una comisión de Infraestructuras extraordinaria sin ninguna novedad al respecto para ver si cambiamos de opinión”, ha señalado Pedrajas.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha criticado que se esté intentando “a toda costa” pagar una factura que incluye trabajos que presuntamente no se han realizado, en un momento en el que la Fiscalía está investigando a la Delegación de Infraestructuras por todas las supuestas irregularidades cometidas en el último mandato.

Según ambas portavoces, en la sesión se ha planteado que se devuelva la factura a Ximénez y se le reclame una nueva que se ajuste a los trabajos realizados. El equipo de Gobierno desconoce qué coste tiene el servicio de medición de ruidos, si bien alega que, si no se levanta el reparo, la empresa puede exigir y reclamar intereses de demora.

Ximénez ganó el concurso público para el montaje del el espectáculo navideño de luz y sonido de Córdoba desde 2021 hasta 2023, con un precio de adjudicación de 1.136.616,09 euros (sin IVA) para los tres ejercicios.