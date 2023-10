La Intervención levantará acta de todas las obras de más de 50.000 euros para comprobar que se han ejecutado bien

La Intervención General de Fondos y el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba han publicado una instrucción dirigida al Consistorio y a todas sus empresas y organismos autónomos de obligado cumplimiento: a partir de ahora será obligatorio levantar acta de todas las obras valoradas en más de 50.000 euros.

El objetivo de la instrucción pasa por evitar lo que se ha descubierto durante la instrucción del conocido como Caso Infraestructuras: que presuntamente se han pagado obras que ni se han ejecutado o que se han hecho mal. O que directamente se han llevado a cabo pero con materiales más baratos a los pactados.

A partir de ahora, la propia interventora podrá nombrar a un técnico en quien delegue para comprobar que efectivamente la obra que se ha ejecutado se corresponde con lo presupuestado y pactado. De hecho, se levantará un acta con la visita de este técnico, según consta en la instrucción que se hizo pública a todos los efectos este mismo martes.

El asesor deberá formar parte del equipo de la intervención pero podrá buscarse un asesor externo cuando considere que sus conocimientos no alcanzan al acta que hay que levantar, según se advierte en la instrucción.

Las actas concluirán con una evaluación. Solo puede haber tres conclusiones: favorable, favorable con observaciones o desfavorable. En el primer caso se considerará que la obra se ajusta y que corresponde su pago. En el segundo, el adjudicatario tendrá que subsanar lo que se considere. Cuando sea desfavorable, se comunicará al adjudicatario para que arregle lo que se considere que no está bien. En este caso, y aunque no consta la instrucción, es lógico que no se abonará el gasto hasta que no se subsanen los desperfectos detectados.