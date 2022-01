El hospital Reina Sofía ha realizado cerca de 200 trasplantes durante 2021

Los trasplantes han aumentado casi un cinco por ciento en el último año, así lo señalado la directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García, que ha informado de que en 2021, el hospital ha realizado un total de 194. Esta cifra representa el 24,7 por ciento del total de los realizados en Andalucía.

El hospital ha acogido uno de cada cuatro trasplantes realizados en la comunidad autónoma. De los 194 ha detallado García, 78 renales, 48 fueron hepáticos, nueve en niños; 14 de corazón, dos de estos infantiles; ocho de páncreas, seis de ellos combinados con riñón y 46 de pulmón. Cifras que incitan "a las esperanza" 32 donaciones multiorgánicas en 2021, 12 en asistolia, dos más que el año anterior. Estas cifras, ha expresado García, incitan "a la esperanza".

Además, en 2021 se han realizado 32 donaciones multiorgánicas y 12 en asistolia "dos más que el año anterior", ha detallado. Por otro lado, la directora gerente ha informado de los trasplantes de tejido, de los que se han realizado 139; 75 de córnea y 64 de médula ósea.

Entre las líneas que han seguido para seguir concienciando sobre la importancia de la donación y seguir realizando trasplantes incluso en época de pandemia, han seguido la de donante vivo, la donación en asistolia o el trasplante de médula ósea desde el domicilio. En relación a este, García ha detallado que una parte del proceso se realiza en la casa del paciente, que recibe la "visita diaria de enfermería" y que está "en contacto con todos los profesionales sanitarios".

Por su parte, José María Dueñas, coordinador de trasplantes, ha señalado que el 2021 ha sido "una etapa de recuperación". El hospital ha pasado, según ha detallado, de realizar un solo trasplante renal de donante vivo en 2020 a siete en 2021, algo que ha sido posible, gracias al "esfuerzo" y compromiso" de los profesionales del equipo.

Cuatro voluntarias para una donación renal

Pilar, Sara, Ana y Catalina se ofrecieron voluntarias para donarle un riñón a Francisco, marido de la primera y hermano de las tres últimas. Francisco sufría de síncopes, mareos, malas digestiones y malestar general a sus 45 años, en definitiva, una enfermedad renal crónica, según ha explicado la doctora Agüera. Finalmente, después de que la doctora Raquel Ojeda les explicase todas las opciones, y Agüera realizara las pruebas pertinentes a las tres mujeres, fue finalmente Catalina la que cumplía con todos los requisitos para poder ser la donante definitiva de su hermano.

El proceso de trasplante de Francisco se realizó en plena pandemia por lo que la mayoría de las visitas fueron teleconsultas. Finalmente la intervención se realizó en julio de 2021. A Francisco le ha mejorado la calidad de vida después de la operación a pesar de "un proceso delicado con muchas pruebas". "Es una sensación difícil de explicar porque tienes miedo pero a la vez te alegras". Catalina continúa con su vida y su trabajo tras estar un mes y medio de baja.

Los hermanos han expresado la mezcla de sentimientos con la que se encontraron en el momento de enterarse de quién sería la donante, y los momentos previos a la intervención. "Es una sensación difícil de explicar porque tienes miedo pero a la vez te alegras", ha expuesto Francisco. Catalina, por su parte ha aclarado que no lo dudó en ningún momento. "Me dijeron le mejoras la calidad de vida, sabemos que el riñón no le dura para toda la vida, pero solo con mejorar su calidad de vida me conformo", ha expresado la donante.

Con su experiencia, Catalina y Francisco han querido animar a la población a donar si tienen la posibilidad de ayudar así "a un familiar, a un amigo o a cualquier persona simplemente".