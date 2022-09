El gobierno local aprueba su propuesta de ordenanzas fiscales destacando “la cuarta bajada de impuestos del mandato”

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en una sesión extraordinaria este lunes la propuesta de PP y Cs para las ordenanzas fiscales para el año 2023, en la que los socios del gobierno municipal destacan “la cuarta bajada de impuestos del mandato”.

En concreto, en la propuesta del gobierno local se bajarían cuatro impuestos: el IBI rústico se reduciría un 1%; el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica bajaría un 1%; el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) bajaría un 2%; y el impuesto sobre terrenos de naturaleza urbana -la plusvalía-, bajría un 1%. En este último impuesto se modifica el requisito de que a los mayores que fallezcan viviendo en una residencia donde están censados, se le reconoce para sus herederos su anterior vivienda como la habitual.

La propuesta de PP y Cs mantiene “congeladas” las tasas, según ha dicho el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, así como las bonificaciones, que no sufren modificaciones en este proyecto de ordenanzas fiscales para 2023.

Reducción en el mandato

Con la bajada de estos impuestos, el gobierno municipal ha contabilizado la reducción a lo largo del mandato: El ICIO ha bajado un -12,24%, la Plusvalía un -8,27%, el IBI rústico un -13,93% y el Impuesto de Vehículos un -9,74 %.

Para Fuentes, la propuesta recoge “una bajada razonable y muy responsable. Hemos sabido sostener las arcas públicas con un criterio de suficiencia, compatible con la mejora de los servicios públicos y el mantenimiento de los servicios básicos”.

De momento, este documento de ordenanzas fiscales cuenta con el acuerdo de PP y Cs, pero no de Vox para poder aprobarse. “Nunca he perdido la esperanza, soy un hombre muy optimista” ha dicho Fuentes sobre las negociaciones: “Nosotros ya explicamos nuestras razones, técnicas. Nos ha ido bien. Si no sale la propuesta adelante, seguiremos con las ordenanzas fiscales que tenemos”, ha advertido.

Asimismo, ha rechazado que se vaya a reducir el IBI urbano -“no se puede, supone 76 millones de euros de ingresos para el Ayuntamiento-, y ha afirmado que, pese a la bajada de algunos impuestos en este mandato, ”no hay merma de ingresos, se está recaudando más“, aunque no ha detallado los datos al respecto.