El gobierno local plantea una nueva bajada de impuestos con una caída de ingresos de más de 500.000 euros

El teniente de alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha presentado este miércoles el anteproyecto de las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023, que recogen “una bajada por cuarto año consecutivo de la presión fiscal”, concretamente del IBI rústico, el impuesto de vehículos y las plusvalías, con una previsión de caída de ingresos de entre 500.000 y 700.000 euros.

En una rueda de prensa, el edil ha advertido de que “los problemas se han acrecentado con una situación internacional muy preocupante y un otoño de mucha incertidumbre”, aunque ha defendido “acabar este mandato cumpliendo la promesa dada”, con el fin de “intentar abaratar el coste de la presión tributaria de los cordobeses”.

Así, en el Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) rústico, que estaba “desfasado” y Córdoba era “la única ciudad que pagaba muy por encima de la media de todas las ciudades de España”, se propone una rebaja del 1%, con el objetivo de “situarlo en una media ponderada nacional”. Ello se añade al 2,5% de reducción de 2022, el 5% de 2021 y el 7% de 2020, de modo que la bajada del acumulado del mandato es del 15%, ha resaltado.

Por otra parte, ha apoyado “seguir avanzando en el abaratamiento” del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con el 1%, de modo que “los turismos de menos de ocho caballos fiscales pasan de pagar 22,09 a 21,86 euros; de ocho caballos fiscales hasta 11,99, de 59,64 a 59,04 euros; de 12 a 15,99 caballos fiscales, de 131,65 a 130,33 euros; de 16 a 19 caballos fiscales, de 163 a 162,35 euros, y de 20 caballos en adelante, pasan de 204 a 202,91 euros”. En este mandato se ha reducido dicho impuesto el 8%.

Sobre las plusvalías, ha comentado que se propone otra rebaja del 1%, después de que “ya se hizo el año pasado con las plusvalías mortis causa, con la bonificación del 95% del importe del impuesto para transmisiones de propiedad o anotaciones y transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por causa de muerte”. El total del mandato es del 8,5% de reducción.

Entretanto, ha justificado que “no se avanza más” en la rebaja de impuestos, porque “a día de hoy con las cuentas que hay y con la que hay encima lo prudente es seguir bajando impuestos cuantificando los datos que puedan ser soportables económicamente”, de forma que se recogería en total una rebaja de entre 500.000 y 700.000 euros, algo que “va a depender mucho de la evolución de los ingresos”, ha precisado.

Además, Fuentes ha abogado por “no tocar el IBI urbano, porque es muy peligroso y puede suponer agravios que sean imparables”, a lo que ha añadido que “está dentro del estándar de la media”, con “unos ingresos de 76 millones de euros de 303”.

Las tasas

Respecto a las tasas, el edil de Hacienda ha indicado que “si hubiese que tocar una tasa por una propuesta inteligente, que no supusiese mucho coste, se vería”, todo ello “siempre y cuando no sea una cosa que dañe el equilibrio presupuestario del Consistorio”.

Y en relación a la tasa turística, el concejal ha dicho que “no se va a poner en principio, porque en los momentos que se padecen habría que pensárselo bien, ver el alcance de la tasa, cómo quedaría y a quién se le va a repercutir”.

“Nosotros en ese tema no somos muy aventureros”, ha expresado Fuentes, quien, no obstante, ha afirmado que “se va a estudiar la propuesta que ha hecho la Junta”, pero “de principio” no toca más tasas, incluida la turística, porque “las cosas están muy bien como están”.

En definitiva, el delegado de Hacienda ha remarcado que “en 2023 se va a hacer un gesto para aliviar la carga de los cordobeses” y ha manifestado que no está la situación como “para poner más carga a la gente”.

En cuanto a la negociación, ha señalado que van a mantener conversaciones con Vox, “el aliado en esta materia, porque entendía, como nosotros, que había margen de maniobra en estos cuatro años, incluido la pandemia, de aliviar el bolsillo de todos los cordobeses”, siendo “capaces de compatibilizar servicios públicos de calidad y rebajar la presión fiscal”.