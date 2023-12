Fogatas en mobiliario, pintadas y pedradas: denuncian el continuo vandalismo en el Parque de Levante

Los vecinos han vuelto a denunciar los continuos episodios de vandalismo que sufre el Parque de Levante. Estos días atrás se podían ver las consecuencias de fogatas en mesas y sillas instaladas hace apenas tres semanas, pintadas en los bancos y pedradas en las placas solares que alimentan a las farolas. “Están destrozándolo totalmente”, se queja a este periódico el presidente de la asociación de vecinos Amanecer de Fátima, Francisco Bellido.

“Han hecho candelas encima de las mesas, pintan con rotulador que no se puede borrar los bancos, destrozan farolas y árboles, tiran las papeleras al suelo, sigue habiendo botellón ...”, desgrana sobre el vandalismo que sufre el Parque de Levante. “Esto ocurre prácticamente desde que el parque se abrió”, advierte.

“Llamamos a la Policía Local y no acude”

Además, asegura que los vecinos “llamamos a la Policía Local y no acude. Quienes viven en los bloques más cercanos al parque llaman y aquí no viene nadie, no hay seguridad”.

Por ello, los vecinos ya han expresado su queja en varias ocasiones distintos departamentos del Ayuntamiento, en el pasado mandato y en el actual, recuerdan.

“Hemos pedido reunión o mandado cartas a Movilidad, Seguridad, Policía Local. Infraestructuras”, dice. Y ahora, esta misma semana, han enviado un escrito al alcalde, José María Bellido. “Porque nadie nos escucha. Hemos tenido que dar ese paso”.

Los vecinos también se quejan de la entrada de vehículos a motor en el Parque de Levante, pero advierten que “si el mismo Ayuntamiento lo hace -como hace unas semanas con un perol y metiendo sus vehículos-, difícilmente luego la gente no lo va a hacer”.

Desde la asociación de vecinos Amanecer de Fátima dicen sentirse “impotentes” e “indignados”, y denuncian los actos vandálicos, a la vez que reclaman que desde el Ayuntamiento se atiendan sus peticiones y haya más seguridad en el Parque de Levante.