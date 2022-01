Felicidad, sorpresa e ilusión al repartir por primera vez un segundo premio de 'El Niño'

El Gordo de la Lotería de Navidad pasó desapercibido por la capital cordobesa, pero no lo ha hecho la Lotería de El Niño. Este jueves 6 de enero los Reyes Magos han dejado al menos 225.000 euros en Córdoba con el número 44.469, el segundo premio de este sorteo extraordinario. A Maria José Gómez y a su marido, Miguel Ángel, dueños del estanco Gómez en la avenida de Guerrita de Córdoba capital, donde han repartido dos décimos, la noticia les ha pillado de sorpresa. Y han celebrado que este es el primer gran premio que han dado en los tres años que llevan vendiendo lotería.

Esta noche han pasado los Reyes por todas las casas y, como cualquier familia, los propietarios del estanco estaban disfrutando de su hija de 3 años con sus regalos cuando les han llamado para darles la noticia. Mientras, María José tenía puesto el sorteo y "el único número" que ha visto ha sido este. "Al verlo he pensado 'Es uno de esos números feos que no quieren los clientes", ya que, ha aclarado, estos números aleatorios no son del gusto de la mayoría.

Pero tras la llamada de la Delegación de Loterías, María José y su marido no han cabido en sí mismos de la alegría y, han confesado haber llamado a sus amigos y familiares para comunicarles "la felicidad" que les ha dado. "También hemos llamado a las empleadas por si ellas saben a quién se lo han vendido", explica, aunque hasta el momento lo desconocen.

Revuelo por la alegría

"En mi casa me ha entrado hasta dolor de cabeza por el revuelo", ha confesado María José que ha recibido la noticia muy emocionada al ser la primera vez que dan uno de estos premios. Al llegar a su estanco con los carteles del número y las copas de cava para celebrarlo, los clientes del bar de al lado, han quedado atónitos por la noticia. "¿Este espectáculo no os lo esperábais al venir a tomaros la cerveza, eh?", ha comentado la dueña a quienes disfrutaban de un día de Reyes al sol.

Al ser dos décimos iguales de un número aleatorio, María José aclara que "seguramente sea de la misma persona". Esto ha podido ocurrir porque "el cliente haya pedido dos para regalarlo, que eso pasa mucho", ha indicado. Lo que tienen casi seguro es que el agraciado, o los agraciados, son clientes del estanco.

A pesar de ser "números feos" los salidos por la máquina, es la propia propietaria la que ha declarado sacar dos números de esta para cada sorteo. "Ayer antes de apagar la máquina saqué dos números de la máquina, siempre hago lo mismo en todos los sorteos", ha señalado.

El Niño, ha dejado otro rastro de suerte a otro agraciado que ha comprado también el 44.469 en el kiosko de Tendillas, que tendrá 75.000 euros del segundo premio. Y ya en la provincia, este segundo premio ha viajado también a Baena, repartido por la administración de la calle de los Ríos, 1 y en La Carlota, en la administración de la calle Juan Ramón Jiménez, número 2.

Los propietarios de estas estaban también siguiendo el sorteo desde sus casas cuando han recibido la noticia. Así lo han contado a Cordópolis, Asun Trujillo y Juana María Sánchez, propietarias de las administraciones. A la hora de escribir esta crónica aún ninguna de los establecimientos conocían con certeza cuántos décimos han vendido del segundo premio, agraciado con 75.000 euros cada uno de ellos.

Con todo, la ilusión y la felicidad se ha podido observar en quienes, al otro lado del mostrador, han repartido un particular regalo para este día de Reyes con la lotería de 'El Niño'. Eso mostraban los ojos de María José, en su estanco de la avenida de Guerrita, que pese a la mascarilla no ha podido ocultar la sonrisa que le salía al hablar de cómo se sentía por haber repartido esos dos décimos. Su hija que se ha quedado con su tía jugando con los regalos, no se imagina que a su madre los Reyes le han sorprendido con la misma emoción que ella. Ahora queda saborear el premio de este año y mantener la esperanza de ser los agraciados el próximo año.