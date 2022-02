Emacsa aprueba una solución provisional para las aguas residuales de Trassierra

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas Residuales (Emacsa), presidido por Ramón Díaz-Castellanos, ha aprobado por unanimidad la adjudicación del suministro e instalación de contactores biológicos rotativos, también llamados biodiscos, en Trassierra, con un importe de adjudicación de 395.950 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, para mejorar la depuración de las aguas residuales de esta barriada, complementando los sistemas de depuración existentes.

Los fallos en la depuración de aguas residuales están provocando episodios graves de contaminación en acuíferos y también en arroyos y ríos de un enclave protegido, como son los Baños de Popea, el Arroyo del Molino y el río Bejarano.

Esta intervención es fruto del convenio firmado por EMACSA con la Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) para estudiar la posibilidad de complementar las instalaciones actuales con los elementos que tecnológicamente aporten mayores garantías, en tanto se ejecuta la solución definitiva, que supone conducir las aguas residuales de Trassierra mediante bombeo a la depuradora de La Golondrina, y que actualmente está en vías de tramitación y ejecución.

Por otra parte, el Consejo de Administración de Emacsa ha aprobado, también por unanimidad, la adjudicación de las obras de ampliación de la sede social de EMACSA en la calle Plateros, con un importe de adjudicación de 1.584.302,86 euros y un plazo previsto de ejecución de ocho meses. El objetivo de esta actuación es ampliar y reformar los espacios para mejorar la atención ciudadana, dotando al edificio de una mayor y renovada zona de recepción y estancia de las personas usuarias. Además, se habilitarán nuevas zonas de formación para el propio personal de Emacsa, además de un salón de actos para conferencias y eventos.

El Consejo de Administración de EMACSA también ha adjudicado las obras de rehabilitación del colector de la calle Doña Berenguela (por un valor de adjudicación de 496.850,01 euros) y del colector de la calle San Juan de la Salle (169.618,54 euros), con un plazo de ejecución de ocho y seis meses, respectivamente.

La actuación se desarrollará mediante el sistema de tubería curada in situ, con lo que se minimiza el impacto de la obra tanto en la población como en los inmuebles cercanos. Gracias a esta técnica, que limita las excavaciones a los puntos de entrada y salida de la manga, se reduce la afección al tráfico y a los peatones. Si bien, en este caso, hay pequeños tramos que requerirán su ejecución a cielo abierto, al encontrarse colapsada la tubería, lo que impediría el paso de la manga.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!