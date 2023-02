Podemos e IU se reparten los puestos 2 y 3 de la confluencia Hacemos Córdoba

La confluencia de partidos de la izquierda Hacemos Córdoba ha presentado este lunes a las personas que ocuparán los puestos 2 y 3 en su lista a las elecciones municipales de mayo, que serán ocupados por Carmen García (Podemos) e Irene Ruiz (Izquierda Unidad). Juan Hidalgo será el cabeza de cartel de la candidatura coral que han acordado Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo.

En rueda de prensa, García y Ruiz han reivindicado un mayor peso de la participación ciudadana en Capitulares así como una mayor y mejor atención sobre las barriadas periféricas de Córdoba. Sobre la primera cuestión, García ha denunciado que “las Juntas Municipales de Distrito apenas se reúnen y los Consejos de Distrito están muy descontentos porque sus peticiones y aportaciones no se tienen en cuenta”.

En esa línea, se ha referido a la posibilidad de poner en marcha “referéndums” para conocer “la opinión de la ciudadanía sobre proyectos que puedan afectarle”.

Por otro lado, Irene Ruiz ha denunciado que los barrios periféricos de Córdoba han sido “los grandes olvidados en estos cuatro años y no se puede gobernar si no los atiendes”. Así, ha recordado que estas zonas de la capital “están faltas de servicios e infraestructuras”, por lo que ha asegurado que cuando Hacemos Córdoba llegue al Ayuntamiento elaborará un plan de estudio para conocer el estado de las barriadas y diseñará una hoja de intervención por prioridades, como es el caso de Santa Cruz, que carece de transporte público.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!