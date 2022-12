Dimite el gerente de la Gerencia de Urbanismo

Luis Valdelomar, el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, ha cesado este miércoles en el cargo. Valdelomar solicitó “por motivos personales” el cese como responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este miércoles, la Junta de Gobierno Local ha aceptado su renuncia y ha nombrado a un gerente provisional, el director general de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, José Joaquín Serrano Ortega.

Valdelomar remitió un escrito al alcalde el pasado 29 de noviembre en el que informaba de su dimisión, que no concretaba más allá de los “motivos personales”. Antes, no obstante, reiteraba que su trabajo en la Gerencia quedaba encarrillado, al haberse obtenido la reforma urbanística de La Rinconada para la construcción de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, y su participación en el comité de expertos que se ha creado para la aprobación de la nueva ley urbanística de Andalucía, llamada Lista.

“Agradezco la confianza que este equipo de gobierno depositó en mí para el desempeño de funciones y la realización de trabajos urbanísticos enmarcados en el proceso de ordenación y construcción de nuestra ciudad en sus diferentes escalas, y en particular al señor presidente de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, por haberme dado la oportunidad de haber trabajado desde esas responsabilidades, esperando haber realizado con solvencia las tareas que me fueron encomendadas y cumplido con los objetivos fijados. También agradezco la colaboración que en todo momento he recibido de mis compañeros en el desempeño del cargo”, escribe en su renuncia.

Luis Valdelomar (Córdoba, 1967), ha sido también jefe del Servicio de Planificación de la GMU (2004-2012), arquitecto del Gabinete Técnico del gerente de la GMU (20202-2004), arquitecto adscrito a la Oficina del Territorio del Servicio de Planeamiento de la GMU (2000-2002) y miembro del equipo redactor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, entre 1996 y 2000.