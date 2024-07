Dimite el gerente de Emacsa

La empresa municipal Emacsa propondrá a María Teresa Carrillo Cobo como nueva gerente tras la dimisión de Rafael Carlos Serrano del cargo; hecho que se ha conocido en la Junta de Gobierno Local este lunes, y que se ratificará en el próximo consejo de administración de la empresa municipal, previsto para este miércoles.

La dimisión de Serrano se fundamenta en motivos “estrictamente personales”. En este sentido, el presidente de Emacsa, Jesús Coca, ha querido agradecer públicamente la labor desarrollada por Rafael Carlos Serrano durante estos cinco años (2019-2024) como gerente de Emacsa deseándole los mayores éxitos en esta nueva etapa profesional que comienza. En este sentido, Coca ha destacado su gestión durante los difíciles momentos de la pandemia del Covid-19, así como su capacidad para sentar las bases de los futuros retos de la empresa municipal como el tanque de tormentas o el proyecto de aguas regeneradas.

Acerca de la persona propuesta para ocupar el puesto de gerente, se trata de María Teresa Carrillo Cobo, doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba especializada en la gestión de recursos hídricos. Su formación se completa con estudios de Project Manager por la IEB School, así como con la especialización en la Gestión Estratégica de Proyectos Financiados con Fondos Europeos en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y formación postdoctoral en la University of California. Teresa Carrillo está especializada en la gestión de recursos hídricos con puestos de técnico especialista en procesos de digitalización de redes de distribución de agua a presión de diferentes comunidades de regantes de Andalucía (ETSIAM), con participación en diferentes proyectos para la optimización del binomio agua-energía en redes de riego a presión (ETSIAM); así como de evaluación de proyectos para la concesión de financiación estatal a aquellos agricultores que implementasen medidas para la reducción de huella hídricas y huella de carbono de sus explotaciones (California Department of Food and Agriculture).

En los últimos años de su carrera profesional, Teresa Carrillo, ha liderado equipos especializados en la gestión de proyectos multidisciplinares del sector agroindustrial, así como en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías al sector agrolimentario. En este sentido, su trayectoria profesional incluye puestos de responsabilidad como directora de departamento de I+D+i y Project Manager en varias empresas privadas.