Denuncian que un centro cívico de Córdoba programe un acto de pseudoterapias

Una charla que difunde la idea de que las enfermedades son producto del inconsciente, organizada en un centro cívico municipal del Ayuntamiento de Córdoba. El profesor Jesús Torres Castro, del Departamento de Física Aplicada, Radiología y Medicina Física de la Universidad de Córdoba, ha denunciado la celebración, este viernes, de un acto con evidente carácter pseudocientífico en un espacio público.

Se trata, según su denuncia, de un acto promocional de “pseudociencias y pseudoterapias médicas”, promovido por la Red Cultural para la Fraternidad Humana, que en su web se vende como una ONG, y que ha organizado un evento en Córdoba sobre la “Descodificación Genética” impartido por un Ingeniero Técnico Industrial que en este acto habla sobre cuestiones que tienen que ver con la salud pública.

Según explica Torres Castro, la “Descodificación Genética” es una práctica “pseudocientífica sin base alguna, basada en malas praxis psicológicas y relacionada con grupos o sectas coercitivas”. Entre sus fundadores hay “ex-doctores (con licencias retiradas) y prófugos de la justicia europea”, añade el investigador, que resume el corpus de esta pseudomedicina de la siguiente manera: “Las enfermedades no existen o son constructos mentales del inconsciente, causados por impactos emocionales. Por tanto, todo se cura con charlas personales”.

Torres Castro critica que se programen este tipo de actos en espacio públicos “sin control de ningún tipo”, así como que se les dé “publicidad por los canales habituales del ayuntamiento para la difusión de actividades culturales”.

“Estas pseudomedicinas pueden ser inocuas en el mejor de los casos, pero siempre son dañinas al promover en general el abandono de la Medicina y de los tratamientos reales, con el enorme perjuicio que eso supone para una persona enferma o con problemas de salud de cualquier índole”, critica, recordando que este tipo de actos están dirigidos a “captar clientela”.

Además, no es la primera vez que este pseudomédico da una charla en el mismo centro cívico. En su web se ven imágenes de otra que ya impartió en el año 2018 a partir del título: “La física cuántica crea nuestra realidad y las enfermedades”.

“Esto no es cultura para mi barrio. No es Cultura para Córdoba. La aceptación acrítica y sin obstáculos de estas actividades en centros municipales contribuye a su blanqueamiento social y es sencillamente contra-educación. Los centros públicos no son su lugar. Y no es que sea anti-cultura, es que es pseudomedicina que traspasa el límite del timo con peligrosidad para la salud personal y pública. Si actos como este están permitidos en nuestros centros cívicos municipales, el ayuntamiento debe con urgencia revisar sus protocolos”, reflexiona.