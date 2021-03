Defensa eligió a Córdoba como sede de su base logística por "criterios de eficacia, inmediatez y disponibilidad de financiación"

El Ministerio de Defensa optó por Córdoba como sede del Proyecto Tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra por "criterios de eficacia, inmediatez y disponibilidad de financiación". Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado del Francisco Javier Sánchez Márquez, al que ha tenido acceso este periódico.

"La Secretaría de Estado de Defensa ha participado en los pasos previos para el estudio de viabilidad del Proyecto Tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra, colaborando con las administraciones públicas", detalla el Gobierno en su respuesta en el Congreso." En este marco, se han mantenido reuniones con regidores de distintos ayuntamientos, entre ellos el de Jaén, con cuya delegación se reunió por videoconferencia el 28 de diciembre de 2020. Una vez valorados los aspectos industriales, tecnológicos, logísticos, contractuales y de coste asociados al proyecto, el Ministerio de Defensa optó por la ciudad de Córdoba como sede del proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra, aplicando criterios de eficacia, inmediatez y disponibilidad de financiación", agrega.

Defensa, sin citar el emplazamiento elegido, asegura que en Córdoba la oferta que desequilibró la balanza fue "la presencia de terrenos de propiedad pública", que permiten "comenzar sin más demora la ejecución del proyecto". Además, en Córdoba también se planteó una "disponibilidad más amplia de financiación para contribuir a un pronto inicio de aquella", afirma el Gobierno.

