Cuatro meses de la entrega oficiosa de la Biblioteca del Estado donde los jaramagos se han hecho fuertes

Hace justo cuatro meses, el pasado 20 de marzo, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, escenificaban en Córdoba la entrega oficiosa del Gobierno central a la Junta de Andalucía de la nueva Biblioteca del Estado, ubicada en los Jardines de la Agricultura, que llevará el nombre de Grupo Cántico. Cuatro meses después, las malas hierbas y los jaramagos son los centinelas del edificio que sigue cerrado y en el que no acaba de arrancar el traslado de fondos y su actividad.

Aquel 20 de marzo, la entrega fue oficiosa porque, a día de hoy, la Junta señala que aún no tiene realmente las llaves del edificio. Eran necesarios trámites ante Urbanismo para obtener el permiso necesario para poder ceder oficialmente la nueva biblioteca, una licencia de uso, que permita poner en actividad el centro. Consultada la Junta sobre estos aspectos, señala que las llaves aún no están en su posesión, si bien se ha ido avazandado en otras tareas, como la preparación de los fondos bibliográficos para su traslado.

El caso es que, como en toda la historia de la construcción de la Biblioteca del Estado, los plazos siempre se alargan. Y si en aquel acto de marzo, el consejero de Cultura de la Junta decía que el Gobierno Andaluz había licitado el traslado y confiaba en que se culminara en un mes y medio, al tiempo que se tramitaba la licencia uso, el caso es que cuatro meses después, la actividad en la biblioteca es nula, sigue vallada perimetralmente y con los jaramagos creciendo libremente.

La nueva biblioteca, en la que se han invertido unos 20 millones de euros, será una biblioteca para el siglo XXI en cuanto los servicios que va a prestar al ciudadano, con todo el confort y la conectividad de última generación, totalmente accesible, y con la máxima eficiencia energética. Además, se ubica en un espacio más accesible que la actual en el casco histórico, junto a las estaciones de tren y autobuses y cerca del centro comercial de la ciudad.

La culminación de las obras y la entrega oficiosa de la Biblioteca se ha hecho 19 años después de que se hiciera el primer anuncio sobre el proyecto. Iceta recordaba en marzo que el primer anuncio de la construcción de la Biblioteca lo hizo Carmen Calvo siendo ministra de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004. Aunque la primera licitación de la obra no se tramitó hasta el año 2010.

La Biblioteca del Estado, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, tendrá el nombre de Grupo Cántico, y un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario en 1947 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984, fallecido en enero de 2018.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!