El Gobierno entrega a la Junta la Biblioteca del Estado a los 19 años de su primer anuncio

19 años después de que se hiciera el primer anuncio sobre el proyecto, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España ha entregado a la Junta de Andalucía las llaves para que gestione la nueva Biblioteca del Estado, ubicada en los jardines de la Agricultura, y que llevará el nombre de Grupo Cántico.

Lo ha hecho después de que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, haya visitado en la tarde de este lunes este nuevo equipamiento, acompañado por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

El ministro ha recordado en su intervención que el primer anuncio de la construcción de la Biblioteca lo hizo Carmen Calvo siendo ministra de Cultura del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004. No obstante, la primera licitación no se tramitó hasta el año 2010.

En este sentido, Miquel Iceta ha destacado que “sólo desde la estrecha cooperación se explica un proyecto de esta envergadura”, un espacio que se convierte en la biblioteca del estado número 54, y un edificio que “está a la vanguardia de las construcciones de estas características”.

Sobre el plazo para su apertura al público, no ha querido aventurarse a dar un fecha concreta, dado que “hay que movilizar una gran cantidad de libros y documentos, algunos de ellos de gran valor, y para eso se necesita tiempo”. El consejero de Cultura de la Junta ha recordado que el Gobierno Andaluz ha licitado este traslado y confía en que se culmine en un mes y medio. Al mismo tiempo, según Bernal, se tramitará la licencia uso, toda vez que este lunes han recibido oficiosamente la gestión del edificio.

La nueva biblioteca, en la que se han invertido unos 20 millones de euros, va a suponer respecto a la actual. El Ejecutivo central ya resaltó en su momento que la principal mejora consistirá en “pasar de una Biblioteca del siglo pasado a una diseñada para el siglo XXI”, para empezar en cuanto a “los servicios que va a prestar al ciudadano, con todo el confort y la conectividad de última generación, totalmente accesible, y con la máxima eficiencia energética”.

También implicará una mejora respecto a la actual sede, ubicada en el casco histórico, en cuanto al “inmejorable espacio que ocupa” el nuevo inmueble, “a pocos metros de la Estación del AVE y de la Estación de Autobuses e integrada en los Jardines de la Agricultura”, junto al centro comercial de la ciudad.

La Biblioteca del Estado, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, tendrá el nombre de Grupo Cántico, y un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario en 1947 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984, fallecido en enero de 2018.

