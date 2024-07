CSIF denuncia que cinco de cada cien llamadas al 061 no se atienden “por falta de efectivos” en verano

CSIF denuncia que “cinco de cada cien llamadas al teléfono de emergencias sanitarias 061 se quedan sin ser atendidas por falta de efectivos en el periodo estival” y reprocha al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que “de por buenas estas cifras, cuando se trata de llamadas de la ciudadanía ante una situación en la que la vida del paciente está comprometida si no se actúa de forma inmediata”.

Así lo pone de manifiesto Juan Moreno, delegado de CSIF en el servicio gestión telefónica del 061 en Córdoba, quien ha hecho referencia a “datos que son objetivos, que deberían provocar la vergüenza de la Administración sanitaria y que reflejan la realidad de la difícil situación en los meses de verano de la prestación de este servicio público y esencial”.

En este sentido, explica que “los trabajadores y trabajadoras que se encargan de la gestión telefónica del 061 no hacen Telemarketing y no pierden un cliente si una llamada se queda sin contestar, sino que lo que pueden perder es una vida cuando no se responde a las llamadas”.

En concreto, entre el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 11 de julio pasado, la media de llamadas no atendidas al día ha sido de un 4,86% para la línea 061, según asegura el representante de CSIF. “O lo que es lo mismo, los directivos del Centro de Emergencias Sanitarias del SAS asumen que casi cinco pacientes se quedan sin atender por cada 100 personas usuarias que acceden al servicio 061”, según indica Moreno, quien recuerda que “es el teléfono de emergencias específicamente sanitario, primer servicio de atención ante una emergencia sanitaria ante una situación en la que la vida del paciente está comprometida si no se actúa inmediatamente”.

Para CSIF es “inadmisible que se condene a casi cinco pacientes sin un servicio vital para preservar su salud”. El representante de CSIF asegura que “se trata de una cifra de llamadas no atendidas escandalosa e irresponsable por quién ostenta la dirección de este servicio”. El sindicato aboga por “reforzar las plantillas actuales, que en más de la mitad del personal están compuestas por contratos a tiempo parcial de personas que han solicitado en multitud de ocasiones que les suban a tiempo completo”. “Sólo con este gesto se reducirían considerablemente esas cifras”, asegura la central sindical.

El sindicato CSIF ha llevado a cabo diversas movilizaciones por la “dignificación” y contra la “precarización” del personal de gestión telefónica del Servicio de Emergencias Sanitarias 061, “que lleva a cabo un servicio esencial como es la atención de las llamadas de urgencia y emergencia de la ciudadanía”, concluye Moreno.