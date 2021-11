Horas de espera junto a la Mezquita para poder ver al rey

Desde antes de las 10:00 había quien esperaba junto la Mezquita de Córdoba la llegada del Rey Felipe VI, que ha visitado este jueves la ciudad para clausurar a las 13:30 el XX Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos Nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Junto a él, han asistido al acto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

En la calle Torrijos se agolpaban decenas de personas para conseguir ver y sacar, aunque fuese en la lejanía, una foto del rey Felipe VI que ha acudido al Palacio de Congresos y ha sido recibido por las diferentes personalidades que asistían al acto, ya que además de Calviño y Moreno, también han asistido el presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Personas de todas las edades esperaban cumplir su deseo de ver, más allá de una pantalla, y en su propia ciudad, al monarca. Sin embargo, también han sido numerosos los asistentes que se encontraban de visita turística, y que incluso se lo han encontrado de casualidad. "A quien le diga que he venido a Córdoba y me he encontrado con el rey, no se lo cree", frase que se escuchaba en la calle de la capital.

Otros, incluso, habían sido alertados por sus familiares o amigos tras saber de la visita, "me dijo que iba a venir el rey", relataba una turista, que había sido avisada para que no se lo perdiera. También había quienes se encontraban de viaje de novios y han sido sorprendidos con la noticia del encuentro.

Aquellos que no han podido acudir también han estado presentes mediante videollamadas que sus familiares le han hecho para poder ver, aunque fuese de lejos, la llegada de Felipe VI al Palacio de Congresos. Todos ellos, por supuesto, esperando tras el vallado instalado y vigilado por la Policía Nacional que evitaba posibles altercados.

Los aplausos y los vítores al grito de 'Viva el rey', han inundado las calles cuando, finalmente, Felipe VI ha bajado del coche para entrar al Palacio de Congresos. El monarca ha querido saludar también, a pesar de la distancia, a los cordobeses y turistas que habían aguardado su llegada desde tempranas horas de la mañana, incluso desde antes de las 10:00.

Tras saludar a los ciudadanos, el rey ha entrado al congreso para dar comienzo al acto y la gente, en la calle, ha empezado a abandonar el lugar. Sin embargo, había aún quien ha preferido permanecer por si pudiese verlo mejor a la salida. Ya cuando la mayoría de gente se había dispersado, había quien, continuando con su camino rutinario, se asombraba de la presencia policial sin saber que, hacía unos minutos, Felipe VI había estado en esa misma calle.