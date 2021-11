El cordobés Cisco García, premiado por su resiliencia inspiracional

El cordobés Cisco García ha sido premiado en el New York Submit, el evento de Excelencia, de Management y Liderazgo de EE.UU en español, a la resiliencia inspiracional. Cisco era abogado hasta que sufrió un accidente que lo dejaría en silla de ruedas, pero lejos de perder la motivación, se convirtió en tenista en silla.

Cisco García se ha convertido en todo un referente para todas las personas que como él, algún día vieron truncada su vida. Para ayudar aún más, volcó a en su libro Irrompible su trayectoria, desde los primeros días en el hospital, hasta convertirse en el 5 de España en tenis en silla, un deporte que empezó a practicar tras ver varios vídeos durante su convalecencia.

Al tenista lo siguen casi 300.000 personas en Instagram, y cada vez va sumando más. Por ello, ha sido galardonado con el New York Submit a la resiliencia motivacional. Unos premios que se han celebrado por primera vez en España el pasado 19 de noviembre en Marbella, donde se ha juntado "lo mejor del mundo norteamericano, hispano y español". Así lo explica en la web del evento.

Cisco ha sido premiado junto a personalidades como Vicente Vallés, premio a mejor periodista de 2021; a Pau Donés, a título póstumo; William Rodríguez, con un premio homenaje por ser el último superviviente del 11-S; o Agnes Biro Keleti, premio a la Concordia y Memoria del Holocausto.

Tras recoger el premio, el galardonado quiso contar como anécdota cómo fue ver en la habitación de su hospital un cuadro que le regalaron y que le "mataba" porque le hacía "llorar cada mañana" ya que, explicaba "era la vida que me había construido" y a la que "no iba a volver". Así lo recoge en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Según narraba, aquella vida "eran sus cartas" pero tras el revés "la vida me dio otras cartas malas, pero me di cuenta de que nadie me las iba a cambiar por mucho que llorara". Tras varios días vio que lo único que lo podría sacar de aquella situación era su "coraje y esfuerzo". Con esto en mente, decidió "apretar los dientes y ver que podía seguir viviendo y muy feliz", exponía en la gala.

Cisco ha querido dedicar este premio a "todas las personas que la vida le ha cambiado las cartas" pero que "sin embargo se mantienen fuertes". Por último, el vídeo recoge como también dedica el premio a su mujer, "quien estuvo en los momentos más duros".