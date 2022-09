Córdoba tendrá 22 conexiones con Madrid en el AVE 'low cost' de Iryo a partir de marzo

La alta velocidad low cost llegará a Córdoba en marzo de 2023 y lo hará con 22 conexiones entre Córdoba y Madrid. Iryo, operador ferroviario participado por los accionistas de Air Nostrum y por Trenitalia, anunció este jueves que en primavera habilitará 12 conexiones entre Sevilla y Madrid con parada en Córdoba y otras diez entre Málaga y la capital de España con parada también en la estación central cordobesa.

La compañía italo valenciana comenzará este domingo 18 de septiembre la venta de billetes con una “gran promoción de bienvenida”, de cara al inicio de sus operaciones comerciales el 25 de noviembre entre Madrid, Barcelona y Zaragoza. Unas semanas después, el 16 de diciembre, la compañía italo-valenciana comenzará a operar entre Madrid, Valencia y Cuenca y, en el primer trimestre de 2023, llegará la conexión con el sur a las ciudades de Sevilla, Málaga y Córdoba. En junio, Alicante y Albacete serán las últimas ciudades en incorporarse a la red de Iryo.

Los billetes estarán disponible desde hoy, 15 de septiembre, en preventa exclusiva en todas las agencias de viaje de España y el 18 de septiembre se abrirá la venta al público general a través de la web de la empresa. Con independencia de esta promoción, los clientes econtrarán precios desde 18 euros por trayecto. El 25 de noviembre, coincidiendo con el primer día de la operación, el operador pondrá en servicio su 'app' móvil.

Tres décadas después de la inauguración en abril de 1992 de la Alta Velocidad con la línea Sevilla-Córdoba-Madrid, el AVE 'low cost' está cerca de llegar por primera vez al corredor ferroviario del Sur, donde además de Iryo también operarán las compañías Ouigo y Avlo -la marca barata de Renfe-. Ni Ouigo ni iryo pueden operar antes de 2023, ya que la línea de alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Sevilla se está adaptando tecnológicamente a un sistema de frenada concreto. El actual, homologado y seguro, no funciona en los trenes que quieren operar estas compañías. Avlo sí que podría disponer ya de sus primeros servicios en la línea, ya que dispone de una flota adaptada al sistema actual de frenada, pero Renfe prefiere esperar a la llegada de los operadores privados.

Cuatro tipos de billetes

El operador ha anunciado también que los viajeros podrán elegir entre cuatro zonas de confort distintas, que son Infinita, Singular Café, Singular e Inicial. La compañía ha presentado Haizea, que significa viento en euskera, su marca propia de bares y restaurantes a bordo --restaurante en una zona específica con 40 asientos-- que ofrecerá elaboraciones de producto de temporada y opciones “saludables”, así como primeras marcas de bebidas y carta de vinos seleccionada que irá cambiando en colaboración con Denominaciones de Origen españolas.

La clase 'Infinita' está diseñada para los clientes que quieran todos los servicios premium, con asientos de “gran confort” y gastronomía de alta calidad con el menú Haizea Bistró que el cliente podrá elegir entre varias opciones.

La siguiente clase es 'Singular Café by Only You', que nace de la alianza de Iryo con Only You Hotels que ambas compañías presentarán conjuntamente a lo largo de octubre. Espacio de trabajo en equipo o individual, asientos de cocina tradicional son las características principales de esta clase. El tercer espacio de confort de iryo es 'Singular' que, junto a 'Singular Café Only You' es la clase diseñada para el viajero de negocios e incluyen la misma propuesta gastronómica.

Por último, Iryo completa su oferta con la clase 'Inicial' para todos aquellos que buscan el viaje más económico, con disponibilidad de enchufes de dos tipos, estándar y USB, posibilidad de conexión a Internet 5G de última generación y el acceso gratuito a una plataforma de contenidos.

La experiencia del viaje se verá completada con la atención de los Asistentes Iryo, que llevarán uniformes rojos y prestarán servicio tanto en las 'Casas Iryo' de las estaciones como a bordo con una formación completa en seguridad, comercial, servicio a bordo y primeros auxilios.

Además, los viajeros de Iryo tendrán acceso a 'Yo', su programa de fidelización desarrollado en alianza con la compañía Travel Club. 'Yo' permitirá al cliente ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, entre otras opciones y será un programa multidivisa, es decir, con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías 'partners' como Meliá Hotels o Air Europa, y ofrecerá, entre sus beneficios, el acceso a salas VIP y de trabajo en los Hoteles Only You.

“Nuestra vocación es ofrecer la mejor experiencia de viaje en Alta Velocidad en España, apostando por un modelo real de personalización y de flexibilidad que se adapte a las necesidades de cada tipo de viajero. Además, queremos ser el motor del cambio modal para que el tren sea el eje de una movilidad sostenible en España lo mismo que ha ocurrido en Italia desde que el sector ferroviario se abrió a la competencia”, ha destacado el consejero delegado de la compañía, Simone Gorini.

Tarifas flexibles

El operador ha explicado también que solo va a tener tarifas flexibles a todo tipo de cambios con dos niveles de flexibilidad: Abierta y Flexible.

El director de ventas de iryo, Guillermo Turner, ha remarcado “la satisfacción que supone para el equipo comercial y para Iryo empezar a operar de la mano de las agencias de viaje, así como acercar un producto de calidad a la medida de las empresas y viajeros de ocio, liderando y fomentando un nuevo dinamismo en el mercado”.

Código compartido con Air Europa

Durante su presentación comercial, el equipo directivo de Iryo ha puesto el acento en su apuesta por la movilidad integrada y ha anunciado sus primeros grandes acuerdos con compañías del sector turístico y transporte para ofrecer billetes y experiencias de viaje combinadas. En esta apuesta, en las ciudades donde Iryo opera ofrecerá de forma gratuita acceso a los trenes de Cercanías con los billetes de Iryo.

También ha anunciado el primer acuerdo de Código Compartido con Air Europa por el que ofrecerá combinaciones de tren y avión. Por su parte, la aerolínea comercializará los servicios de la compañía ferroviaria en sus sistemas de venta, ofreciendo de esta manera a sus clientes opciones de viaje sostenibles y eficientes. Iryo está negociando más acuerdos de Código Compartido con otras empresas y alianzas aéreas con el objetivo de convertirse en el operador preferente de movilidad desde la Península Ibérica.

Para ello, ha anunciado un acuerdo con Amadeus para que su producto se distribuya mundialmente y otro con IATA, organización donde Iryo se ha integrado como miembro de pleno derecho. La compañía también ha anunciado el acuerdo con la aplicación de movilidad Imbric, que ofrecerá el transporte de “primera y última milla” con servicios de taxi y otros medios de transporte público en las principales ciudades españolas a través de la plataforma 'iryo by Imbric'.

Por último, Iryo ha destacado que será el único operador ferroviario de Alta Velocidad con una flota completamente nueva formada por 20 Frecciarossa, “la más sostenible, silenciosa y rápida de Europa”. Se trata de trenes eléctricos de última generación fabricados con un 95% de materiales reciclables y propulsados por energía 100% renovable que permiten limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por pasajero-kilómetro a 28 gramos.

De la mano de Retree, los viajeros tendrán la opción de añadir una tarifa verde con la que compensar 24 o 48 horas de la huella de carbono de su viaje y, además, ofrecerá a las empresas certificados verdes anuales con el detalle del CO2 ahorrado y compensado al haber elegido iryo para sus traslados corporativos.