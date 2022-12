Córdoba en Común pide primarias abiertas para la candidatura de la confluencia de izquierdas

Córdoba en Común -heredera de la antigua Ganemos Córdoba que llegó a ser tercera fuerza política en el Ayuntamiento de la capital con cuatro concejales en el mandato municipal anterior- ha mostrado su apoyo a la anunciada confluencia de las fuerzas de izquierda que concurrirán a las próximas elecciones locales en Córdoba capital si estas elaboran una candidatura con primarias abiertas y equilibrio de fuerzas entre los distintos partidos que la componen.

En un manifiesto que ha publicado en sus redes sociales y al que ha tenido acceso Cordópolis, Córdoba en Común, apuesta por la confluencia de las fuerzas de la izquierda para concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, pero advierte que, “fieles a nuestro ideario, apostamos por una confluencia donde se apoye la idea de una asamblea decisoria y no meramente consultiva; de unas primarias abiertas en las que sea la ciudadanía la que elija a sus representantes; de un programa redactado colaborativamente; de una candidatura con una lista sin imposiciones por parte de ningún partido; de una igualdad entre los colectivos y partidos participantes, sin preeminencia de ninguno de ellos sobre el resto”.

La formación heredera de Ganemos Córdoba señala que “para una candidatura de confluencia así, tendrán todo el apoyo de Córdoba en Común, en la idea de continuar construyendo una casa común donde tengan cabida todas las opciones y sensibilidades de una izquierda que, si quiere mantener con vida su proyecto político, deberá unirse y ofrecer una alternativa real y creíble para alcanzar el gobierno de Córdoba”.

Sobre la confluencia de la izquierda en Córdoba, realizan un llamamiento a las formaciones políticas “a que se esfuercen en confluir en una sola candidatura basada en los principios expuestos, en la seguridad de que, si así fuera, ese nicho de votantes descrito se sumaría a sus propios votantes”.

Y aseguran estar “plenamente convencidas de que la única manera de poder aspirar con unas mínimas garantías a la Alcaldía de nuestra ciudad es constituir un frente común entre todas las fuerzas políticas de izquierdas y progresistas. La división de los partidos y movimientos de izquierdas solo tendrá como consecuencia la victoria de la derecha y la perpetuación de las políticas más alejadas de la personas más vulnerables de nuestra ciudad”, advierten.

En su manifiesto, recuerdamn que la última Asamblea de Córdoba en Común, celebrada el día 24 de junio pasado, acordó que esta formación política municipalista, no se presentaría a las próximas elecciones municipales. Al mismo tiempo mandató al grupo motor de la misma a mantener una mínima estructura, con el fin de mostrar su presencia y colaborar al desarrollo de los valores que se enorgullece en proclamar: asamblea decisoria, primarias abiertas, elaboración colectiva del programa electoral, gobierno para las personas, mandatos limitados, etc.

Consecuentemente, este grupo difunde este manifiesto “en estos momentos donde las diversas formaciones políticas están preparando sus respectivas estrategias, programas y candidaturas a dichas elecciones locales”. Y recuerda que “, como quedó demostrado con nuestro tercer puesto y cuatro concejales en las elecciones a las que acudimos como Ganemos Córdoba, en el electorado cordobés hay un gran nicho de votantes que prefieren una candidatura municipalista (no únicamente de nombre), nacida de sus propios movimientos sociales, de una ciudadanía conocedora de su propia realidad, que apuesta por la participación ciudadana, un urbanismo verde y sostenible, el cuidado de los mayores y de la infancia, la promoción de los derechos humanos (vivienda, diversidad, ciudadanía vulnerable, feminismo…), que apoya una economía circular; candidatura de mujeres y hombres que quieran hacer un paréntesis de cuatro años en su proyecto vital para hacer de Córdoba su empeño y dedicación. Esto puede repetirse con una candidatura confluyente que anteponga el interés de Córdoba al legítimo de cada formación política”.

