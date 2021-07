Córdoba capital recupera el nivel de empleo previo a la pandemia

Han hecho falta 15 meses para que Córdoba capital recupere los niveles de paro previos al estallido de la crisis sanitaria. Según el Observatorio Argos, de la Junta de Andalucía, la capital cerró el mes de junio con 37.493 desempleados. Se trata de la cifra más baja desde marzo de 2020. Entonces, la pandemia elevó la cifra de parados en la capital a más de 39.000 personas. No obstante, aún debería haber 3.000 desempleados menos en la capital para alcanzar niveles preCovid. En febrero de 2020 la ciudad tenía algo más de 34.000 desempleados.

Este mes de junio ha sido excepcional para el mercado laboral en España. Córdoba no ha sido una excepción. La provincia ha reducido en más de 4.000 personas su nivel de desempleo. La capital no le ha ido a la zaga, con 2.084 parados menos en solo un mes. Es uno de los grandes descensos mensuales de toda la serie. De esta manera, se abandonan cifras superiores a los 40.000 parados.

Eso sí, el mercado laboral sigue castigando más a las mujeres. En Córdoba capital hay 15.354 parados hombres frente a las 22.139 paradas mujeres, según los datos que aporta el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía.

La capital tocó su techo en número de parados en febrero de 2013, con una insoportable cifra de 49.346 cordobeses desempleados. Desde entonces, en algo más de nueve años, hay 9.000 inscritos menos en las oficinas del paro en toda la ciudad. La cifra más baja es, precisamente, la primera que recoge este observatorio en junio del año 2005, cuando se registraron 25.216 parados.

La importante caída del desempleo en la provincia tiene una contraparte. No aumentan los afiliados a la Seguridad Social. Tan solo hay una persona más dada de alta que en el mes de mayo. En la provincia de Córdoba son, por tanto, 297.447 los afiliados a la Seguridad Social.

