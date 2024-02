Córdoba capital cierra el mes de enero con menos parados desde hace 16 años

El mes pasado fue el enero con menos parados en Córdoba capital de los últimos 16 años, según los datos difundidos por el Observatorio Argos. Desde enero de 2008, la capital no arrancaba un año con un nivel de desempleo tan bajo... a pesar de que ha subido el paro.

Según los datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, en enero de 2008 Córdoba capital registró una cifra de 27.209 desempleados. La ciudad cerró el 31 de enero de 2024 con 30.761 cordobeses en demanda de un puesto de trabajo. Aunque sean 3.500 más que hace 16 años, es la cifra más baja de todos los meses de enero desde entonces. En enero del año pasado, por ejemplo, la capital tenía 32.246 desempleados.

No obstante, son datos mucho mejores que el peor mes de enero de la serie. En el año 2013, en plena crisis financiera y de deuda en España, cuando se acumulaban los recortes, el paro en la capital llegó a afectar a 48.620 personas, prácticamente 16.000 más que ahora y casi 20.000 más que en enero de 2008. La cifra más baja de la serie es, curiosamente, la primera desde que este observatorio tiene datos: enero de 2005. Entonces, la ciudad de Córdoba tenía 26.804 desempleados.

Uno de los motivos por los que desciende el paro en la capital es el buen funcionamiento de la economía pero también que cada vez hay menos población activa, algo que vienen detectando los servicios de estadística desde hace años. La clave está en que la población envejece y, además, desciende. Córdoba no es ni una ciudad ni una provincia a la que lleguen inmigrantes, lo que contribuye también a una caída cada vez mayor de la población activa. Por eso cada vez hay menos parados y en algunos sectores también es muy difícil encontrar trabajadores muy formados, algo que demandan constantemente los empresarios.

CCOO exige medidas contra el paro femenino

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, exige a la Junta de Andalucía medidas urgentes y contundentes contra el desempleo femenino en la provincia. “Mes tras mes venimos denunciando que el mercado laboral cordobés está dejando fuera a las mujeres y enero lo ha demostrado. Según los datos del SEPE, de las 1.457 personas que se han incorporado a las listas del paro en enero (con lo que Córdoba suma 61.550 personas desempleadas), 1.140 fueron mujeres, es decir, el 78,2%”, remarca.

“Es más, si echamos un vistazo a las cifras de desempleo de 2023, veremos que las mujeres vienen siendo más del 61% de las personas inscritas como demandantes de empleo. Este enero eran el 62,2% y si no se toman medidas para corregir esta desigualdad, mucho nos tememos que va a seguir persistiendo”, criticó Acaiña que recuerda que la EPA del último trimestre del 2023 corrobora la penalización que sufren las mujeres en el ámbito laboral: Ellas tienen una tasa de actividad sensiblemente inferior a la de los hombres (48,4% frente al 64,5% de ellos) e igualmente su tasa de empleo está casi 20 puntos por debajo que la masculina (38,1 frente al 57,6% de ellos). Además, su tasa de paro es más del doble que la de los hombres (21,23% frente a 10,82% de ellos).

Por ello, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba ha vuelto a reclamar un plan de choque contra el desempleo femenino y la precariedad laboral que padecen las mujeres. “Ellas están condenadas a los contratos temporales y al empleo parcial, cuando no al abandono del trabajo porque siguen estando penalizadas por la maternidad y los roles de género que asocian a la mujer a los cuidados y que hacen que el empresario siga pensando que es mejor contratar a un hombre que a una mujer, especialmente, en puestos de difícil sustitución”, hace hincapié Acaiña.

Por otro lado, CCOO también ha mostrado su preocupación por la subida del paro en la agricultura. “Es verdad que en enero las campañas de la aceituna y los cítricos se ralentizan, pero este año están viniendo muy cortas y por eso hemos reclamado al Gobierno que reduzca a 10 jornales los necesarios para poder acceder al paro y al subsidio agrícola”, explicó la responsable sindical quien un mes más vuelve a incidir en la importancia de promover “sectores productivos con una mano de obra más estable, al mismo tiempo que se modernizan los sectores tradicionales”. En este sentido, Ana Belén Acaiña apuntó que “la inmensa mayoría de las personas que en enero perdieron su empleo pertenecen al sector servicios, que es muy sensible a los cambios externos y mientras no hagamos una apuesta por la industrialización, por la logísticas, o las energías verdes, no tendremos un mercado laboral fuerte capaz de generar desarrollo y riqueza en la provincia”.

CSIF reclama un cambio del modelo productivo

CSIF lamenta que Córdoba vuelva una vez más a elevar sus cifras de desempleo y a perder afiliados a la Seguridad Social en enero. Las estadísticas hechas públicas hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan un aumento del paro el mes pasado en la provincia de 1.457 personas respecto a diciembre, dejando la cifra total de desocupados en 61.550.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, señala que, “de nuevo, nuestro mercado laboral vuelve a ser preso de su excesiva dependencia de determinadas campañas, ya que gran parte de la subida del paro que se registró en enero se concentró en el sector servicios una vez finalizado el periodo de Navidad en el comercio y en la hostelería”. La dirigente sindical también mostró su preocupación por el hecho de que Córdoba haya perdido en el último mes un total de 4.157 cotizantes a la Seguridad Social.

“No podemos resignarnos a que el primer mes del año sea sinónimo en nuestra tierra de falta de oportunidades laborales, una tendencia que debe cambiarse a partir de un cambio del modelo productivo para dar más prioridad a la innovación y a la industria, así como por una mayor apuesta por el empleo público para mejorar los servicios que recibe la ciudadanía de la Administración”, recalca Navajas. En este sentido, la máxima responsable provincial de CSIF considera “muy positivas” los proyectos de ampliación de sus instalaciones y puesta en marcha de otras nuevas conocidos recientemente de Cunext y Ximenez Group, “pero es necesario que las administraciones públicas faciliten en la medida posible que más empresas industriales se instalen en nuestra provincia, lo que ayudará, sin duda, a que se genere empleo de más calidad”.

Navajas también aludió al aumento del paro en el campo en casi un 3,5 por ciento, “algo poco habitual en esta época en la que la campaña olivarera alcanza su mayor ritmo de recolección, pero que este año se ha visto empañada por baja cosecha prevista”. “No podemos olvidarnos un mes más de las mujeres, que acaparan el 62,2% del paro, además de que en enero la subida del desempleo les afectó mucho más a ellas”, concluye la dirigente sindical.