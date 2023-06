Convocan otras tres jornadas de huelga en H&M en Córdoba

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa, CCOO no solo mantiene la convocatoria de huelga en H&M para el próximo lunes 26 de junio, sino que amplía el calendario de movilizaciones con dos jornadas más de huelga, el 1 y 8 de julio.

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba señala que, a pesar de que la plantilla ha demostrado a la empresa, con su participación en las huelgas, que hay problemas y que ya no aguantan más con las condiciones laborales que tienen, sigue sin haber ningún avance en la negociación. Las reivindicaciones de la plantilla son concretas y realistas: ampliar las plantillas de las tiendas, que están muy mermadas, sustituyendo a las personas que están de baja por enfermedad, y poder incrementar su salario a través de un incentivo sobre las ventas y que no se aplique la cláusula de compensación y absorción, entre otras cuestiones.

CCOO lamenta mucho que la empresa no esté escuchando lo que las personas que están trabajando en la tiendas del grupo H&M (H&M, COS, Other Story, Weekday) están diciendo que no es otra cosa que quieren una solución a los problemas que impiden que puedan desarrollar su trabajo en condiciones. La parte social sigue dispuesta al diálogo, pero siempre con el objetivo de solucionar realmente los problemas de la plantilla, no provocar que se puedan recortar condiciones que actualmente tienen.

Por ello, los sindicatos han decidido continuar con las movilizaciones y siguen pidiendo a la empresa que reflexione y escuche a su plantilla a la que llama a secundar las nuevas convocatorias de huelga.