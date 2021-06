El comité de empresa de Igualdad y Políticas Sociales critica la "dejadez" con la Residencia Parque Figueroa

El comité de empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha criticado este lunes "la dejadez absoluta", por parte de la Junta, respecto al Centro Residencial para Personas Mayores Parque Figueroa, en Córdoba capital, "dado que nuevamente ha paralizado los planes de choque para reforzar la plantilla, y así poder llevar a cabo los protocolos de prevención y cumplir con eficacia las normativas fijadas" por la propia Junta.

Además, según ha lamentado el comité de empresa, "las vacantes dotadas presupuestariamente de forma anual no se cubren por el procedimiento establecido para ello, sino que se utilizan los planes de choque para dar cobertura durante tres meses a las mismas".

El comité dice desconocer "dónde está ese dinero que se libra anualmente", pues, "no solo no se refuerza al personal, sino que merman las plantillas, al no dar cobertura a las vacantes que se producen por jubilaciones y otras causas en los diferentes centros".

Por ello, "ante la falta de previsión y respuesta a las peticiones realizadas por este comité a los responsables de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, consideramos estos hechos como un abandono institucional por parte de la Administración, no descartando otras actuaciones a fin de proteger los derechos del personal y evitar los riesgos de salud que conlleva esta pandemia".

En consecuencia, el comité ha insistido en señalar "la paralización del Plan de Choque en las diferentes categorías profesionales de la Residencia de Mayores Parque Figueroa, y la falta de cobertura de vacantes por los procedimientos establecidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía", lo que les ha llevado, por un lado, a exigir "la actuación del Plan de Choque y, por otro, la cobertura de vacantes de forma inmediata".